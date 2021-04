INE y Trife conspiran, provocan y golpean democracia: AMLO

José Luis Ramírez/ Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el INE y el Trife golpean y conspiran contra la democracia, luego que los magistrados electorales resolvieran que Félix Salgado y Raúl Morón no podrán contender por las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por no presentar gastos de precampaña.

"Hay que seguir adelante, hay que hacer valer la democracia. ¿O ustedes creen que los consejeros del INE o los magistrados del Tribunal electoral son demócratas? Yo digo no, al contrario, conspiran contra la democracia.

"Pero es también el momento de dar un ejemplo de sensatez, y de responsabilidad, nada de confrontación. No caer en la trampa de la provocación. Que no se dé motivo a ningún acto de violencia. Que la lucha sigue, la lucha por la democracia y que no vamos nosotros a arriar bandera", señaló en conferencia.

El Mandatario federal pidió a los ciudadanos de Guerrero y Michoacán actuar con la "cabeza fría" ante la decisión del Tribunal sobre los morenistas, la cual consideró "excesiva y "antidemocrática".

"Quiero enviar un mensaje a todos los mexicanos y en particular a los ciudadanos de Guerrero y Michoacán, decirles que no se desanimen, no se exalten, hay que actuar con la cabeza fría aunque se tenga el corazón caliente. Yo quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal electoral, es un golpe a la democracia.

"No se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, se descalificó y se le afectó a los ciudadanos, se les quitó un derecho a elegir, un derecho fundamental, un derecho democrático, tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal actuaron de manera antidemocrática", subrayó.

López Obrador aseguró que se trata de una "provocación" de organismos que provienen del antiguo régimen, por lo que insistió en aceptar la resolución y no caer en la confrontación o actos de violencia.

"Y esto se explica porque estos organismos como otros, vienen del antiguo régimen antidemocrático. A pesar de este agravio, yo invito a todos los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán a seguir adelante, a seguir participando, a no desmoralizarse, porque estos golpes llevan también ese propósito de desmoralizarnos, desanimarnos, no, hay que echarse para adelante", llamó el Presidente.

"La sentencia, porque tenemos nosotros que apostar a la democracia, y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional, es un acto de provocación. Lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad. Entonces no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia, seguir luchando de manera pacífica".