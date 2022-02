Infiltra delincuencia a normalistas, dice AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que haya infiltrados entre los normalistas que aventaron un tráiler contra agentes de la Guardia Nacional el viernes pasado.

Cuestionado en la mañanera sobre si pudo haber infiltrados, el Mandatario dijo que en la región de Guerrero en la que se dio el ataque hay delincuencia.

"Sí, no lo descarto, por eso estoy haciendo el llamado a los jóvenes porque es una zona, una región donde hay delincuencia organizada", respondió.

Luego que la Alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López, insistió en que los normalistas de Ayotzinapa no pueden ser indagados por lanzar un tráiler a la Guardia Nacional, López Obrador dijo que ella no quiere actuar como el Gobierno de Felipe Calderón, con garrote.

"Sobre lo que declaró la Alcaldesa, vi a los conservadores cuestionando lo que dijo, los más famosos burlándose, porque yo lo que imagino es que ella no quiere actuar como los de antes, o como actuaba el Gobierno de Felipe Calderón, que todo era garrote, y era el mátalos en caliente, y los derechos humanos, nombre, eso no debe existir, ese era el pensamiento, ya pasaron esos tiempos, ya no está García Luna, ya no somos lo mismo, ese es su coraje", afirmó.

"Si no se quiere a una autoridad ya existe la revocación de mandato, todos ahí agarraditos de la mano, a decir de manera democrática, está muy mal, hay un caos y hay que hacer valer la democracia". El Jefe del Ejecutivo dijo que pudo haber una tragedia con muchos muertos, llamó a los normalistas a deponer su actitud, les pidió que no le hagan el juego a la derecha e incluso urgió la ayuda de los padres de los jóvenes para calmarlos.

"Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos, se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, si, en un edificio de turismo y eso lo detuvo porque habían puestos de comerciantes e iban a perder la vida muchos, muy lamentable esto", se dolió López Obrador.

"Quiero hacer un llamado a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa".

"Entonces, que dialoguen, he dado la instrucción que los reciban, que haya diálogo, porque también tenemos información que hay personas dedicadas a cosas, ilícitas, infiltradas en este movimiento, a lo mejor ni ellos lo saben y me dirijo a ellos y les pido también a sus papás que nos ayuden, que estén pendientes de ellos, hablen con ellos, porque este no es el camino", agregó.

"Yo espero que depongan esa actitud, y que no le hagan el juego a la derecha, al conservadurismo porque los conservadores quisieran o que se diera una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes o que el Gobierno los reprimiera, porque están como zopilotes, entonces, los jóvenes son muy inteligentes y no tienen porque tocarse los extremos. Nada de extremismos, no de izquierda ni de derecha, se puede luchar por los ideales, por los principios, sin violencia, ese es mi mensaje".