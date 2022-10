'Informalidad y migración, escape para no ser criminal'

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la informalidad y la migración han sido dos válvulas de escape para que los jóvenes trabajen honestamente y no se dediquen al crimen.

"Se les olvida (a los conservadores) que si no es por la gente que empezó a buscarse la vida como podía, a salir a vender a la calle, esa economía fue la que permitió estabilidad, dos válvulas de escape, sí, la economía informal y los migrantes, esos son héroes, en vez de quedarse y optar por actividades ilícitas, muchos jóvenes de lanzaron a buscarse la vida a trabajar honradamente", dijo.

El tabasqueño subrayó que los mexicanos en el extranjero son héroes que impidieron un estallido social mayor.

"Imagínense si no se hubiesen salido alrededor de 600 hasta 800 mil mexicanos por año, a buscarse la vida, qué hubiese pasado en el País, pero qué sabio el pueblo, ya cuando se había tocado fondo con el proceso de degradación progresivo, la decadencia, dijo el pueblo 'basta' y se inició una transformación y qué ha dejado esa transformación, aunque les incomode o les moleste, gobernabilidad".

El Jefe del Ejecutivo aseveró que hay estabilidad económica.

"Nuestra moneda", presumió, "es la número uno después del dólar en el mundo".

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal aseveró que durante el periodo neoliberal no se impulsó la economía formal lo suficiente porque se abandonó la actividad productiva en general y por ello creció la economía informal.

"La apuesta era a comprar todo lo que se consumía en México, se decía que se podía comprar a fuera lo que necesitara, eso prevaleció en el sector energético y lo mismo en el caso de los alimentos y lo mismo en la industria, manufactura, todo, y por eso perdió fuerza el sector formal y no había fomento a la actividad productiva.

"El Estado no promovía el desarrollo, nada, llegaron a decir que la mejor política industrial era la que no existía (...) Y un genio, recientemente, concuño de Salinas de Gortari, González Anaya, dijo que no afectaba que aumentara la gasolina porque la mayoría no tenía carro, no usaba vehículos, no gastaba en gasolina, no importaba, puro genio, pura eminencia".