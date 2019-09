Inhabilita SFP 10 años a Robles

Ciudad de México.- La ex Secretaria Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, fue inhabilitada por 10 años para ocupar cargos en la Administración Pública Federal por falsear su declaración patrimonial, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En un comunicado, la dependencia indicó que la ex funcionaria, quien se encuentra actualmente presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla por haber sido omisa en un desvío de cuatro mil millones de pesos, fue notificada de la resolución administrativa.

"La ex funcionaria fue notificada este miércoles de la resolución que la inhabilita por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que prevé la sanción por falta de veracidad en la declaración patrimonial", señaló.

Con esta sanción, consideró la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, se refrenda el compromiso de realizar acciones imparciales en el combate a la corrupción y a la impunidad.

"A esta fecha, la dependencia tiene más de 19 mil investigaciones en curso y ha sancionado a 2 mil 434 funcionarios, a quienes ha impuesto sanciones consistentes en 732 inhabilitaciones, 135 destituciones y 217 multas económicas por un monto de más de 4 mil 500 millones de pesos", resaltó.