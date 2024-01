Inhabilitan a ex Oficial de Bonilla por caso Next Energy

Mexicali, México.- La Secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California, Rosina del Villar Casas, anunció hoy que un ex Oficial Mayor de la administración del ex Gobernador Jaime Bonilla fue inhabilitado para ejercer una función pública por tres años, debido a irregularidades detectadas en el contrato con Next Energy para una planta fotovoltaica.

"En el tema de la planta fotovoltaica a nosotros nos competía el tema administrativo, empezamos a tener los resultados, ya salió la resolución de uno de ellos, funcionario de primer nivel, ex Oficial Mayor, sancionado con tres años de inhabilitación, en la cuestión administrativa; la cuestión penal la trae la Consejería Jurídica", detalló en conferencia de prensa en Mexicali.

Además, hay otros cuatro presuntos responsables que podrían enfrentar la misma resolución ante las autoridades jurisdiccionales, adelantó, luego de comprometer de manera ilegal el erario público para un proyecto que no contaba con aval.

La planta fotovoltaica estaría en el valle de Mexicali pero no se consiguieron los permisos federales. Sin embargo, Bonilla continuó con la contratación e incluso se hizo un primer pago con las participaciones federales para el Estado, a través de Banca Afirme.

El 22 de diciembre pasado, la Fiscal María Elena Andrade Ramírez informó que el funcionario bancario David Alejandro Rodríguez Jacobo, ex Directivo de Banca Afirme, fue capturado en Houston, Texas, por mantener retenidos los 123 millones de pesos del Gobierno de Baja California para este proyecto, después de que fue cancelado por la actual administración, también morenista.

Por Rodríguez Jacobo y Nabor Medina Garza, este último también directivo de Banca Afirme, había una recompensa de 1 millón de pesos, pues son considerados prófugos de la justicia, luego de que un Juez de Control giró una orden de aprehensión tras la negativa de comparecer en seis ocasiones.

La autoridad no especificó si el monto económico permanecía en la compañía bancaria.

Afectó Bonilla a Educación

La funcionaria estatal Rosina del Villar Casas también indicó que se interpuso una denuncia por deficiencias en el ejercicio del recurso federal para el mantenimiento de escuelas en el Estado por 64 millones de pesos durante el 2020 y 2021, en la partida de mantenimiento menor a escuelas.

"Se están previendo delitos por el ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y peculado, presuntamente cometidos por 11 servidores públicos y un particular", expuso.

Por tratarse de recurso federal, también hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).