Inicia la disputa por la CDMX

CDMX.- No pasaron ni 24 horas de la designación de la candidata presidencial de Morena, cuando ayer se precipitaron los destapes para la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.

La Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, solicitó licencia por 60 días, a partir del próximo 15 de septiembre, para contender por la administración capitalina.

Brugada gobierna la mayor demarcación de la CDMX y es una abierta simpatizante de Claudia Sheinbaum, la ungida como candidata a la Presidencia por Morena.

Con el anuncio, la Alcaldesa se adelantó a Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad Ciudadana, quien encabeza distintas encuestas de preferencias por el cargo de la jefatura capitalina.

García Harfuch, según sus allegados, proyecta renunciar hoy o mañana para contender por la Capital.

Los lineamientos electorales señalan que la fecha límite para hacerlo sería este sábado. El titular de Seguridad no se encuentra afiliado a Morena.

Sonia Pérez, consejera del Instituto Electoral de la CDMX, informó que los aspirantes a la Jefatura de Gobierno deberán pedir licencia antes del 5 de diciembre.

Sin embargo, para quienes tengan un cargo dentro del sistema judicial o de seguridad, debe hacerse antes de que arranque el periodo electoral; es decir, a más tardar el sábado 9 de septiembre.

Anoche, el senador Ricardo Monreal también dijo que buscará la candidatura.

"Será una baraja importante que puede seleccionar la ciudadanía. Sólo hay que seleccionar el mecanismo, que seguramente será similar (a la encuesta presidencial)", señaló en entrevista con Radio Fórmula.

El zacatecano aspiró a ese cargo en 2018, pero en la encuesta interna de Morena no resultó ganador, lo que causó un conflicto interno. Entonces se le otorgó la candidatura al Senado, donde asumió el liderazgo legislativo de Morena.

Monreal aseguró que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, es otro aspirante. El dirigente no hizo ayer ningún pronunciamiento público al respecto.

El ex futbolista y actual Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, también es otro de los aspirantes a la CDMX.

"Lo he dicho muchas veces: sí me encantaría, pero hay que esperar los tiempos. Hay que esperar los tiempos, la verdad sí me encantaría irme a la Ciudad de México y competir", dijo Blanco el miércoles.