Inicia proceso de desaparición de la Policía Federal

Ciudad de México— Con el inicio formal del despliegue de la Guardia Nacional, también arranca el proceso de desaparición de la Policía Federal (PF).

Este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará el decreto de transferencia de elementos de dos de las siete divisiones de la PF a la Guardia Nacional (GN), que son Fuerzas Federales y Gendarmería.

La Ley de la Guardia establece que, junto con los elementos, serán transferidos los recursos materiales y financieros de dichas divisiones.

Hasta el año pasado, la División de Fuerzas Federales contaba con 13 mil 722 elementos, y la de Gendarmería con 4 mil 44.

En las últimas semanas, al menos 650 policías de estas dos divisiones de la PF fueron comisionados al Instituto Nacional de Migración (INM).

Al término de su comisión, que se estima entre cinco y seis meses, estos agentes tendrán la opción de solicitar su contratación en el INM, o bien, de ser incorporados a la GN.

La Ley de la GN, publicada el 27 de mayo, dio un plazo de hasta 18 meses para concluir la transferencia de todas las divisiones y unidades administrativas de la PF.

Es decir, que en los siguientes meses pasarán a la GN las divisiones de Inteligencia, Investigación, Seguridad Regional, Científica y Antidrogas, además de unidades como la de Asuntos Internos.

"Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones previstas en esta Ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá incrementar los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para la creación de plazas", agrega.

Los elementos que no quieran ser adscritos a la GN sólo tendrán dos opciones: solicitar su baja voluntaria, o bien, buscar incorporarse al Servicio de Protección Federal, que también depende de la SSPC.

El jueves pasado, el titular de la SSPC, Alfonso Durazo, reiteró que la transferencia de policías federales a la GN no implicará su pérdida de prestaciones, antigüedad ni derechos laborales.

Durazo pidió a los agentes "calma" ante la inminente desaparición de la corporación y no hacer caso a chismes.

"Todos los procesos de transición son complejos, son complicados, surgen dudas, surgen rumores, surgen incluso chismes, calma, tranquilos, no vamos a afectar los derechos de ninguno de los elementos", dijo.

"Vamos a buscar, con su paso a la Guardia Nacional, mejorar las prestaciones sociales que hoy tienen, ese va ser el incentivo precisamente para que quieran pertenecer a la Guardia Nacional", manifestó.

De acuerdo con datos de la SSPC, este domingo serán desplegados 72 mil elementos de la GN, que provienen de las Policías Federal, Militar y Naval.

Para finales de año, el Gobierno federal busca contar con al menos 82 mil guardias, ya contando elementos de nuevo ingreso.