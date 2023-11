Inicia Xóchitl Gálvez de madrugada en Coyuca

Chilpancingo.- La aspirante presidencial del Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez, arrancó su gira de precampaña en la comunidad de Cahuatitán, del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, zona afectada por el paso del huracán "Otis" el pasado 25 de octubre.

La senadora con licencia caminó junto con un grupo de mujeres y hombres casi en la madrugada de hoy lunes, en lo que denominó fue una "marcha por la esperanza".

"Me encuentro aquí en Coyuca de Benítez, pero no en el centro, me encuentro en los barrios. Salimos de Cahuatitán, pasamos por Barrio Nuevo, por Espinalillo y ahora estamos en San Nicolás.

"Aquí la gente lo perdió todo, yo lo he dicho claramente; basta de divisiones, basta de tener dos Méxicos, aquí la gente se ha unido para recuperar lo que ha perdido y está trabajando de la mano de ciudadanos que decidieron venir a ayudar sin conocerlos", expresó la abanderada por el Frente Amplio por México.

La aspirante presidencial de Oposición destacó que los ciudadanos que están ayudando a las familias afectadas por "Otis" han levantado los techos y los árboles que se cayeron.

Xóchitl Gálvez marchó con un grupo de personas en las calles del barrio de San Nicolás, y con políticos locales como el ex Gobernador Héctor Astudillo y el líder del PRI en el Senado, Manuel Añorve. También estuvo el líder del PRI estatal, Alejandro Bravo, y el ex líder estatal del PAN, Carlos Arturo Millán.

"Esta es una marcha por Coyuca, pero también es una marcha por la esperanza de México. Basta de división, queremos un Coyuca que viva en paz, un Coyuca que deje atrás la violencia porque aquí se dio un episodio de mucha violencia y la gente quiere regresar a vivir con paz y tranquilidad", resaltó la senadora con licencia.

El pasado 24 de octubre en Coyuca de Benítez, un grupo de hombres armados asesinaron a balazos al Secretario de Seguridad Pública municipal, al director de la policía preventiva y a once agentes de esta corporación.

"Desde aquí de Coyuca de Benítez, desde el barrio de San Nicolás le hago un llamado al pueblo de México que entendamos que hoy la esperanza cambió de manos y que hoy la esperanza nos pertenece y con esa esperanza vamos a construir el País que nos merecemos", dijo la abanderada del Frente.

"¡Presidenta, Presidenta!", gritaban sus simpatizantes.