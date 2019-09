Iniciaremos de nuevo en caso Iguala: FGR

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) empezará de nuevo la investigación sobre normalistas de Ayotzinapa, indicó el encargado del caso Omar Gómez.

"Nosotros vamos a empezar de nuevo una nueva investigación, claramente", indicó el Fiscal especial del caso al salir de un encuentro con los padres en Palacio Nacional.

"Una investigación independiente, objetiva, clara, que rompa con esa narrativa que se ha venido creando en años pasados, vamos a empezar desde una base sólida, limpia, en donde quitemos todas estas irregularidades, delitos que se cometieron en contra de personas que incluso fueron inculpadas".

El encuentro, facilitado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo encabezado por el Fiscal General Alejandro Gertz Manero.

Omar Gómez refirió que también se comprometió con los padres de los normalistas de Ayotzinapa a reforzar las acusaciones para que no salgan libres más implicados en el caso.

"La petición concreta es que no salgan más personas, nosotros estamos atendiendo los procesos, le estamos haciendo frente, y en función de eso vamos a hacer llegar toda la información necesaria a los juzgadores, y en función de eso ellos van a tomar sus decisiones", comentó.

"La intención es atacar los procesos, estamos impugnando inmediatamente todas las resoluciones que están saliendo, creemos qué hay elementos de prueba que tienen que ser valorados por la propia autoridad jurisdiccional".

En el encuentro, que duró alrededor de una hora con 40 minutos, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero refrendó su respaldo a Omar Gómez y se comprometió a reunirse trimestralmente con los padres.

Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos, refirió que el propio Fiscal General reconoció que no podían continuar la investigación, mientras que el vocero de los familiares, Felipe de la Cruz indicó que le pidieron evitar liberaciones.

"En el caso nuestro únicamente exigimos que ya no pudiera darse la libertad a Sidronio Casarrubias, a Felipe Flores, a los Abarca, que quedan dentro, porque para nosotros sí forman parte de eso, tienen mucha información que pudiera ayudar", indicó.