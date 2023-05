INM nunca dio permisos para circular: Garduño

Associated Press / Francisco Garduño, comisionado del INM

Ciudad de México.- Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM), aseguró que ese organismo nunca ha entregado permisos a viajeros para circular por el territorio nacional.

Entrevistado durante un recorrido por las futuras instalaciones la nueva Estancia Migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, el funcionario contradijo abiertamente la información presentada el pasado viernes en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Pues nosotros, como lo establece la Ley, la Ley no nos permite al Instituto Nacional de Migración dar permiso para circular, eso no existe. Entonces, lo que nosotros podemos dar son permisos de refugio o de estancia porque la Comar así nos lo solicita, pero no nosotros", dijo.

"La gente dice: 'Es que yo quiero permiso para poder circular, no me interesa estar en México', sí, pero eso no lo podemos hacer".

El 12 de mayo, en el salón Tesorería de Palacio Nacional fue proyectada una tarjeta informativa en la que se aseguraba que el INM había ordenado a sus oficinas estatales no entregar a los migrantes ningún documento que les autorizara a circular por el País.

"(El INM) ordenó a todas las oficinas de migración en todos los estados no otorgar Formatos Múltiples Migratorios ni otro documento que autorice el tránsito por el País", refiere el documento.

Este martes, a 50 días del incendio en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 40 muertos y 25 heridos, Garduño informó que las nuevas instalaciones tendrán capacidad para dar atención a unas 80 personas.

"Vine a ver la instalación, se está planeado abrir una Estancia Provisional, con una capacidad máxima de 80 (personas), con condiciones de protección civil, estamos viendo cuánto tiempo se llevará en adaptarla y una vez que esté adaptada, que vengan a Comisión Nacional de Derechos Humanos para que supervise las condiciones, es muy importante", expresó.

En un comunicado, el INM detalló que la nueva sede, que estará ubicada en el Puente Internacional Zaragoza-Ysleta, iniciará operaciones una vez que las autoridades hayan verificado las condiciones de seguridad y de estancia digna.

Baja 52% flujo migrante

Por otro lado, a pesar de la conclusión del Título 42 y la entrada en operación del Título 8 en Estados Unidos, el INM informó que se ha registrado una baja del 52 por ciento del flujo migratorio.

Refirió que, a partir del 11 de mayo, la presencia de migrantes con la intención de cruzar la frontera pasó de 11 mil 300 a solo 5 mil 400.