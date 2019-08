Inseguridad, herencia maldita que no se resuelve en 8 meses: Segob

Ciudad de México





El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, calificó este miércoles la inseguridad de México como “la herencia maldita” de administraciones pasadas, y dijo que ha sido poco tiempo para que el gobierno federal la resuelva.

La respuesta del funcionario fue a pregunta expresa de la prensa, sobre la reciente masacre en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, donde se registraron 26 personas fallecidas.

"Desafortunadamente no solamente se heredó de otras administraciones por no intervenir en temas que han ocasionado esa ruptura del tejido social, hoy se están haciendo las cosas distintas, en ocho meses de gobierno no solamente no es posible resolver una herencia maldita, como es la inseguridad, todos las sufrimos como ciudadanos”, dijo desde la Cámara de Diputados.

Agregó que hoy el gobierno está haciendo su tarea para atacar de fondo la inseguridad, buscando regenerar el tejido social con programas de desarrollo, como los dirigidos a jóvenes.

El funcionario descartó que el Ejecutivo intervendrá en resolver los diferendos entre el gobierno de Veracruz y la Fiscalía del estado.

"Es un tema que corresponde primordialmente a la entidad, ellos tendrán que no solamente resolver esa coyuntura, sino que se cumpla el Estado de derecho en todo el país, es parte de la filosofía de esta Cuarta Transformación”, dijo.

Peralta Saucedo participó este miércoles en la reunión plenaria de los diputados del PT, en un encuentro a puerta cerrada.