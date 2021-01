Inseguridad, principal problema en Chihuahua: Juan Carlos Loera

Chihuahua

Si bien los municipios de Chihuahua tienen sus particularidades en torno a las problemáticas que enfrentan, la demanda que predomina es sobre la inseguridad, señaló Juan Carlos Loera, precandidato de Morena al gobierno de esa entidad, en entrevista para Imagen con Francisco Zea.

Respecto a la consulta “Mi prioridad eres tú” que lleva a cabo, expuso que “es un trabajo muy gratificante, que nos ha dado mucha emoción a los compañeros de Morena y yo como precandidato a la gubernatura del estado de Chihuahua, estamos visitando casa por casa, colonia por colonia, municipio por municipio, a los simpatizantes de Morena, que se cuentan por cientos de miles en el estado de Chihuahua”.

Y ahí los estamos tomando en cuenta, estamos preguntándole a la gente cuáles son los principales problemas que hay en su comunidad, en su casa, en el municipio y en el estado de Chihuahua. Y al mismo tiempo les preguntamos cuáles son las soluciones que están proponiendo. Y, de veras, es muy gratificante porque es una gran tormenta de ideas, llevamos alrededor de 140 mil consultas ya en todo este período de la precampaña que está a punto de concluir este domingo. Vamos a cerrar la precampaña en el municipio de Guadalupe y Calvo”, puntualizó.

Agregó que “entonces en esta gran tormenta de ideas la gente nos ha propuesto las soluciones a los problemas. Y son soluciones muy viables que salen del corazón de la gente, de la necesidad que tiene, y esto ha enriquecido muchísimo la percepción que de por sí ya tenía derivado del trabajo anterior que tuve como delegado del Gobierno Federal en el estado de Chihuahua y que recorrí los 67 municipios, pero ahora al hacerlo casa por casa enriquece mucho más”.

Sobre cuál es la principal preocupación de los ciudadanos que ha encontrado, expuso que “en cada municipio es distinto, claro que la que predomina es la de la inseguridad de forma general en todo el estado, pero hay sus particularidades”.

Explicó que, “por ejemplo, en el Municipio De Jiménez, que es el primero de sur a norte en el estado de Chihuahua, el principal problema es el agua potable y hay una gran, gran contradicción porque el Municipio de Jiménez tiene más hectáreas sembradas de nuez, del nogal pecanero, y tiene más producción que todo el estado de Texas. En todo el estado de Texas, nada más en el Municipio de Jiménez ahí se cosecha más nuez pecanera, que tiene una alta rentabilidad económica; sin embargo, los beneficios de esta producción no se notan en el desarrollo del municipio. Y el problema mayúsculo es que el municipio tiene sed. No hay agua potable en Jiménez; sin embargo, se abastecen 198 o 200 pozos profundos para poder sembrar este producto que requiere una gran demanda de agua”.

En otros lugares, la drogadicción, las adicciones es un grave, grave problema que estamos teniendo en los municipios de Chihuahua. Y de ahí se derivan muchos otros como el de la inseguridad. Y también los servicios públicos municipales: la falta de alumbrado público, la pavimentación de las calles, el drenaje y el alcantarillado, y la falta de Internet en las comunidades serranas principalmente”, añadió.

Detalló que “en uno de los problemas que identifica mucho la gente es la lejanía del gobierno, del gobierno del estado y de los gobiernos municipales. Que los gobernadores y los presidentes municipales no salen a la calle, no salen a las casas a preguntarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando, qué es lo que está aquejándolos”.

Refirió que “una señorita, una joven de 18 años, me dijo como una de las soluciones: Es que el gobierno debe de tener brigadas, así como la que traen ustedes e ir casa por casa para saber lo que está pasando adentro de los domicilios, por qué hay violencia familiar, por qué hay adicciones, por qué hay niños que no están yendo a la escuela, jóvenes que desertaron de la secundaria”.

Algo más que me está diciendo la gente y que ahora ve como un problema, es que los niños estén confinados en las casas. Dicen que ya no está funcionando eso, porque ya los niños no aguantan estar tanto tiempo encerrados, porque además las casas son muy chiquitas, sobre todo en las zonas populares, y que los niños tienen que salir. La gente pide que, de manera gradual, empiecen a ir los niños a la escuela, aunque sea un día y un día no algunos, porque de todos modos están en la calle, están fuera, los papás están yendo a trabajar, y esto es el inicio de un problema social”, abundó.

A si ha tenido problemas por la pandemia en lo que toca a la receptividad de la gente, dijo que ha recibido “muy buena receptividad. Lo primero que hacemos es preguntarles si son simpatizantes o militantes de Morena, porque esta precampaña va dirigida únicamente ellos. Pero, las personas que nos han abierto sus casas, a sana distancia desde luego, tenemos como el 90 por ciento que aceptan la consulta, aceptan ser simpatizantes de Morena. Y en realidad, ha habido una gran, gran, gran, gran respuesta”.

Fuente: www.excelsior.com.mx