Insiste AMLO en perdón por Conquista

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, por considerar que son momentos para la reconciliación, su Gobierno no ha olvidado que se debe pedir perdón por los abusos que se cometieron durante la Conquista española en México.

"Cuando mandé unas cartas con este propósito, hubo mucha polémica, no estamos tocando ahora ese tema. No quiere decir que lo olvidamos, porque consideramos que son momentos para la reconciliación y que se debe de pedir perdón por los abusos que se cometieron durante la invasión, en este caso la Conquista, y pedir perdón por todas las invasiones, y también por la represión a comunidades, a pueblos originarios", afirmó en conferencia matutina.

El Mandatario federal consideró que también el Gobierno mexicano debe pedir perdón por hechos como el "destierro de los yaquis" y el asesinato de ciudadanos chinos en el País.

"Y no nos afecta en nada el que actuemos así entre las naciones, y hacer lo propio nosotros, pedir perdón por la represión, por atrocidades, por el exterminio que significó, por ejemplo, el trato a los yaquis durante el Porfiriato, el destierro de los yaquis, el despojo de sus tierras y convertirlos en esclavos, la muerte de miles de yaquis, y lo mismo el asesinato de miles de ciudadanos chinos en nuestro País.

"Todo esto lo tenemos que reconocer y lo mínimo es ofrecer un perdón", refirió.

El titular del Ejecutivo planteó la posibilidad de abordar la excomunión de los "Padres de la Patria", aunque sea un tema polémico.

"Yo también, con todo respeto, estoy planteando el que se reconsidere lo de la excomunión de los padres de nuestra patria. Si se dio, si no se dio, tocar el tema. Son asuntos que pueden provocar polémica, pero no deben de ocultarse".

El 26 de marzo REFORMA dio a conocer la carta, fechada el 1 de ese mismo mes, que López Obrador envió al Rey de España, en la que le propone al monarca que pida perdón por los abusos cometidos durante la Conquista de América.