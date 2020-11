Insiste AMLO: hay más fallecidos por Covid en otros países

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador reiteró que en otros países, como España, hay más fallecidos que en México por la pandemia de Covid-19.

Aseguró que la estrategia del Gobierno federal se basa en disminuir el número de víctimas a través de mejorar la atención a enfermos.

"Estamos trabajando para que disminuya el número de fallecimientos, ya lo expliqué en una ocasión, logramos evitar que se saturaran los hospitales, aunque en algunos estados hubo incremento de casos, siguen los trabajadores de la salud actuando con mucha responsabilidad, humanismo, eso está resuelto, es decir, no hay ningún riesgo de que nos rebase la pandemia y que no tengamos donde atender a los enfermos", afirmó en conferencia mañanera.

"En esta nueva fase buscamos reducir el número de fallecimientos, que reciban la mejor atención, siempre se les ha atendido bien, pero ahora estamos buscando que se perfeccione la atención de los enfermos con los mejores hospitales y médicos, de esa manera pensamos que vamos a disminuir el número de muertos, así se está haciendo en Europa".

El Mandatario criticó que diarios en Europa hablen sobre cifras de muertos para desprestigiar al País.

"Hablan de muchos fallecidos, hablan de un país roto cuando en España proporcionalmente a la población son más los fallecidos que en México, es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero ¿por qué actúa así El País? porque es el periódico de las empresas españolas que hicieron su agosto en el periodo neoliberal y como ahora no se permite ese saqueo hay toda una campaña de desprestigio en contra del Gobierno de México", expuso.

"Puedo decirles que de acuerdo con datos, aunque es algo muy triste, no deberíamos estar haciendo comparaciones, por esta actitud irresponsable de los medios amarillistas, tengo que decir que hay más fallecidos en otros países de Europa para no mencionar uno por uno y en países de América que los fallecidos en el País de acuerdo a la población de México, pero eso nosotros no lo vamos a dar a conocer".

'Pedí en G-20 cuidar libertad de ciudadanos ante Covid'

El Presidente refirió que durante su participación en la cumbre virtual del G20 pidió evitar confinamientos para no limitar libertad de ciudadanos.

"En el G-20 pedí que se cuide la libertad, cuidado con los afanes autoritarios, los toques de queda, nada por la fuerza porque cualquier autoridad se siente con la fuerza, con ínfulas de poder para querer limitar las libertades de los ciudadanos", comentó.

Asimismo, destacó que la población "se ha portado bien" sin necesidad de medidas excesivas.

"Aquí en México está demostrado que la gente se ha portado muy bien, a la altura de las circunstancias, sin medidas excesivas, además no está demostrado del todo su efectividad, muchas veces se llevan a cabo para exaltar la actitud autoritaria de un funcionario, hay que confiar en la gente, la gente se ha comportado muy bien, los médicos, las enfermeras, son héroes, heroínas".