Insiste AMLO que no se cerrarán fronteras

Ciudad de México.- Ante la llegada de la variante de Covid-19, Ómicron a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó durante su conferencia mañanera de este viernes desde Michoacán que no se cerrarán fronteras a fin de no afectar ni al comercio ni al turismo.

"Al parecer un mexicano estuvo en Sudáfrica y ahora está internado en un hospital particular con síntomas de Covid, le hicieron la prueba y sí es esta nueva variante pero ya, ya se aclaró que las vacunas sí protegen contra todas las variantes" dijo el presidente.

Pidió a los medios de comunicación no ser amarillistas; agregó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden tomará acciones respecto a la variante Ómicron, sin embargo afirmó que no se afectará el comercio ni el turismo "y lo más importante, no se cierran fronteras".