Insiste Fiscalía en demanda contra ex Secretario por traidor

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que reparar o complementar el expediente que presentó ante un juez de control contra el ex Secretario Luis Videgaray, al que acusó de traición a la patria.

"Sí, me informaron que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo. Y tengo entendido que regresó el juez esa petición a la Fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente.

"En estos casos siempre se trata de reparar o complementar si estaban integradas la averiguación, esa es una función del juez, que no admite porque considera que no es sólida o que no tiene todos los elementos la solicitud de la Fiscalía, del Ministerio Público, eso es lo que sé sobre ese caso", señaló en conferencia.

En caso de comprobarse que hubo un financiamiento irregular a campañas políticas del PRI, ¿se podría configurar este delito?, se le cuestionó.

"Sí leí que uno de los presuntos delitos es el de traición a la patria, pero hay que ver si ese es el motivo o cualquier otro para regresar a la Fiscalía el expediente, no tengo más conocimiento sobre eso.

"Eso tiene que resolverlo el juez, la Fiscalía presenta la denuncia, el juez es el que va a determinar si amerita la orden de aprehensión y si es así se inicia el proceso para ver si hay delitos o no", agregó.

¿Tendría que alcanzar a Enrique Peña Nieto?

"Pues eso lo tiene que decidir la Fiscalía y mi postura de siempre es de que, para el caso de los ex Presidentes, lo mejor es la consulta a los ciudadanos, por eso presenté la solicitud de consulta a los ciudadanos, porque no es solo un asunto jurídico, es un asunto también político".

REFORMA publicó que el ex Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores se convirtió en el personaje de más alto nivel contra quien la FGR ha solicitado una orden de aprehensión por presuntamente operar el financiamiento ilegal de la empresa brasileña a campañas políticas en México.

De acuerdo con informes del Gobierno federal, con base en declaraciones de Emilio Lozoya, la Fiscalía solicitó su captura por el delito electoral relacionado con el financiamiento ilegal de campañas políticas, cohecho y traición a la patria.

El mandamiento judicial fue pedido en dos ocasiones a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, pero se devolvió el expediente para subsanar deficiencias.