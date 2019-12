Insiste PRD en comparecencia de Seade

Ciudad de México.- El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, informó que su partido insistirá en la comparecencia de Jesús Seade para que explique los detalles de la negociación del protocolo modificatorio del T-MEC, así como los alcances de los agregados laborales planteados por éste.

En conferencia en la Cámara de Diputados dijo que si bien Estados Unidos ha aclarado que los agregados no realizarán labores de supervisión, sino ayuda técnica, aún hay dudas pendientes de aclarar por el Subsecretario para América del Norte.

Mancera dijo que es necesario aclarar cuáles serán las funciones de estos agregados, dónde realizarán sus actividades, cuál será su interacción con el Gobierno mexicano y cuáles serán los alcances de estas figuras.

Explicó que de acuerdo con las modificaciones al protocolo, los agregados laborales deberán asistir a un Comité Laboral para monitorear y hacer cumplir las obligaciones laborales de México.

También deberán presentar al Comité Interinstitucional del Trabajo informes trimestrales sobre los esfuerzos realizados por México para cumplir con sus obligaciones laborales.

"Se ha dicho que no van a hacer supervisión, pero estamos advirtiendo (que) en todas las obligaciones de evaluación, obviamente sí tendrían funciones muy específicas, sobre todo periódicas", detalló.

"Aquí se habla de tareas trimestrales en el cumplimiento de esta reforma () Nosotros lo que queremos conocer es exactamente cuáles van a ser las consecuencias de estas funciones que, al fin y al cabo, son funciones de observación, de inspección y de reporte trimestral".

El legislador dijo que insistirán en su solicitud de que comparezca Seade pese a que ayer el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, consideró que tras la aclaración de Estados Unidos ésta ya no era necesaria.

"Nosotros vamos a dejar constancia, vamos a intentar. Hay otros grupos parlamentarios que están en la misma idea de que es necesario que comparezca y se pueda dialogar", indicó.

El perredista rechazó que el protocolo modificatorio fuera la "letra chiquita" que no leyeron en el Senado de la República. Indicó que éste no era parte del documento aprobado por la Cámara alta.

"El protocolo cuando llega al Senado tenemos dos opciones: o se aprueba o se desaprueba, no se pueden hacer modificaciones; la aprobación es para que siga avanzando el tratado", señaló.

"Lo que preocupa es la ley que se planteó en Estados Unidos, es algo que no venía en el protocolo y no estaba en el radar".

Recordó que el propio Seade les informó que hay otros temas pendientes de definir en torno al T-MEC, por lo que les expresó su disposición para comparecer cada vez que sea necesario explicar algún avance en la negociación.

"Lo que apuntó el Subsecretario es que estamos en los menores afanes y términos de la negociación, yo confió en eso, pero cuantas veces sea necesario explicar los alcances yo voy a estar con ustedes. Hoy es necesaria la explicación de esta ley secundaria", insistió.

De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, están enlistados cinco puntos de acuerdo de PRI, PAN y PRD para citar a comparecer a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, y de Economía, Graciela Márquez, así como como al Subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, a fin de que expliquen los detalles del proceso de negociación del protocolo modificatorio del T-MEC.