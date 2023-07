Insiste regidora en que ‘no violó código de ética’

Archivo / Cassandra Hernández

Como informó originalmente El Paso News, el paseño George Zavala presentó una queja de ética contra Cassandra Hernández el 26 de mayo. En su demanda, Zavala alega que Hernández violó su posición como representante de la Ciudad al recibir “indebidamente” “privilegios injustificados” al usar su tarjeta de gasolina emitida por la Ciudad.

El informe de un auditor interno llevó al Concejo Municipal el 11 de mayo a votar para contratar a un investigador independiente para averiguar “el uso” de las tarjetas de gasolina por parte de miembros actuales y anteriores del Concejo Municipal. El informe del auditor municipal también condujo a una investigación policial sobre el uso de las tarjetas de gasolina emitidas por la Ciudad de El Paso. El informe policial reveló que las imágenes de videovigilancia recopiladas durante la investigación policial sugirieron que el esposo de Hernández usó su tarjeta para cargar combustible en su vehículo.

Hernández ha dicho a los medios de comunicación que no existe una política para el uso de las tarjetas de gasolina financiadas por los contribuyentes para los representantes de la ciudad.

Como se informó, la Comisión de Ética de la Ciudad tiene programado celebrar una audiencia sobre la denuncia de ética contra Hernández el 19 de julio. Hernández tenía 14 días para responder a la acusación hecha en la denuncia de ética, pero ella lo solicitó y el presidente de la Comisión de Ética estuvo de acuerdo en prorrogar el plazo por siete días. La nueva fecha límite era el 29 de junio.

El Paso News recibió una copia de la respuesta de Hernández a la queja de ética de Zavala. Su respuesta, fechada el 29 de junio, establece que Hernández “mantiene con vehemencia que no hubo violación de las disposiciones del Código de Ética de la Ciudad”.

La respuesta de su abogado, Félix Valenzuela, afirma que Hernández “no violó” ninguna regla o procedimiento y que “no obtuvo ningún privilegio injustificado”. La respuesta agrega que Hernández “no usó los recursos de la Ciudad para su beneficio personal”.

Valenzuela, el abogado de Hernández, explica que “durante el período de tiempo relevante –es decir, 2022–, ninguna póliza cubría el uso de la tarjeta de combustible”. Según la respuesta, la política en ese momento se aplicaba “sólo a los empleados de la Ciudad que usaban vehículos propiedad de la Ciudad”. Hernández es un funcionario electo y no un empleado de la ciudad.

Valenzuela explica que la política de la ciudad no menciona a un “oficial electo”, argumentando que Hernández no es una empleada de la Ciudad y que la política no la incluye. La respuesta agrega que la investigación policial “llegó” a la “misma conclusión”.

La respuesta de Hernández agrega que el auditor municipal, Edmundo Calderón, “determina” la “misma conclusión”, porque la política de la Ciudad “no aborda el uso de la Tarjeta de Combustible Comercial por parte de los miembros del Concejo Municipal”.

Su abogado escribió que debido a que la política de la Ciudad se enfoca en los empleados y excluye a los funcionarios electos, Hernández no está sujeta a la política de la Ciudad. El abogado usa la frase en latín “inclusio unius est exclusion alterius” para explicar por qué Hernández no puede violar la política de la Ciudad sobre el uso de las tarjetas de combustible. La frase se traduce como “la mención expresa de una cosa excluye todas las demás”.

Según el Marquette Law Review de 1931, la construcción de leyes es “que la expresión de un sujeto, objeto o idea es la exclusión de otros sujetos, objetos o ideas”. Según West Law, se puede suponer que el uso de “empleado” en la política de la Ciudad excluye a los funcionarios electos de la política.

El uso de la tarjeta por su esposo

En su respuesta a la queja de ética, Hernández argumenta que “ella usa sus vehículos personales para viajar hacia y desde los negocios de la Ciudad”. La respuesta explica que debido a que la pareja tiene cinco hijos, ellos “alternadamente” usan dos vehículos “para llevar a cabo sus negocios en la Ciudad y, de paso, transportar a los cinco hijos de la pareja a varias obligaciones extracurriculares”. La respuesta concluye con la explicación de que el uso de la tarjeta de combustible emitida por la ciudad por parte de su esposo es “debido a que la pareja intercambia vehículos con frecuencia, Hernández usa ambos vehículos para viajar por asuntos de la Ciudad”, y agrega que cualquier “viaje para su familia constituye un uso incidental”.