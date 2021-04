Insiste Salgado con amenaza, ‘el INE va a caer’

Ciudad de México.- Luego de que el INE confirmó la cancelación del registro como candidato a gobernador de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, aspirante por Morena, el senador con licencia advirtió que el tiempo del Instituto Nacional Electoral “está contado, se tiene que ir y va a caer”.

“Dicen que nos dan 48 horas, yo le digo al INE que también su tiempo está contado, su tiempo está contado porque el INE se tiene que ir y va a caer. ¡Va a caer, va a caer, el INE va a caer!”, comentó.

Resaltó que durante el debate para definir la cancelación de su registro como candidato a gobernador de Guerrero observó las incongruencias de los consejeros.

“Quedamos 6-5, 6-5, muy cerradito, si hubiera otra oportunidad, ya la ganaríamos, ya cambiarían los números, porque poco a poco se van a ir convenciendo que realmente es una injusticia la que le quieren hacer al pueblo de Guerrero”, mencionó.

Advirtió que en cuanto el INE le notifique su decisión presentará impugnación por la “arbitraria decisión”.

“Ellos están claros que vamos a impugnar, por supuesto que vamos a impugnar su arbitraria decisión, la vamos a impugnar en cuanto nos notifique el INE; yo espero que ya nos notifique al rato vía correo electrónico, me tiene que notificar vía correo electrónico, lo que no hizo cuando dice que fui precandidato”, añadió.

Félix Salgado Macedonio pidió a los consejeros del INE “cuidar su boquita” porque se quejan de que uno “les dice algunas cositas”, pero él “no es un ratero”, ya que no anda con la frente en alto y no se esconde.

“De mi pueden decir todo lo que quieran, pero sabes qué, menos ratero, yo no soy ratero, yo no ando amparado, yo ando con la frente en alto, no me ando escondiendo, saben dónde vivo, el INE sabe dónde vivo, ahí me notifican, casi diario me están llegando notificaciones del INE”, explicó.

“Lorenzo Córdova sabe dónde vivo y me envía a sus notificadores a mi casa, ahí llegan, los paso, les ofrezco un vaso de agua y ahora que yo quería conocer la casa de Lorenzo se enoja, se espanta, no quiere que conozca la casa de Lorenzo, no creo que viva en la nopalera”, agregó.