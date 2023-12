Insiste Samuel en que no incurre en desacato

Agencia Reforma / García descartó que haya incertidumbre en su actuación y rechazó que ocupe aval del Congreso para regresar al cargo

Monterrey, México.- En medio de la polémica sobre si tiene o no el cargo de Gobernador ante una licencia avalada por el Congreso, Samuel García reapareció en un evento oficial del Estado arrancando la reconstrucción de un puente vehicular, en Escobedo, y aseguró que no incurre en desacato.

En el evento, el emecista fue presentado como Gobernador constitucional del Estado.

En entrevista al finalizar el evento, García descartó que haya incertidumbre en su actuación y rechazó que ocupe aval del Congreso para regresar al cargo.

"No hay ninguna incertidumbre porque una licencia es un derecho humano de la persona, no es una obligación. Cuando yo decidí no participar y no usar la licencia en automático como Gobernador constitucional reasumo funciones, desairo la licencia y eso es suficiente", dijo García.

"Decirle a todo Nuevo León, no hay duda, van a querer inventar los medios, algunos pseudo abogados que hay dos Gobernadores, eso es mentira, la gente votó por Samuel García Gobernador Constitucional, tengo licencia y decidí no usar".

El emecista afirmó que ya le avisó al Trife, a la Corte y al Congreso local de que reasume funciones y confió en que en las próximas horas el interinato quedará desairado.

Agregó que buscará a Luis Enrique Orozco en las siguientes horas para avisarle de su regreso.

En el evento, se informó que la reconstrucción del puente vehicular sobre el Arroyo Potrerillos, en la Carretera a Colombia, tendrá una inversión de de 25 millones 183 mil 782 pesos y será concluido en un plazo de seis meses.

Antes del evento, Samuel García aseguró que le da vuelta a la página electoral para enfocarse en el Estado.

En su cuenta de Instagram, el emecista publicó una historia donde exhibe el documento donde se desiste del incidente de incumplimiento de sentencia ante la Sala Superior del Trife.

"Le damos la vuelta a esta página y hoy seguimos conmemorando los 200 años de Nuevo León", dijo García.

EL NORTE publicó hoy que la decisión del emecista Samuel García de desistirse de su licencia para permanecer en la Gubernatura desató una nueva polémica, respecto a un probable desacato ante el fallo de la Corte que reconoce al Interino.

Mientras que García asegura que basta con informar al Congreso sobre su regreso al cargo y así lo hizo, los legisladores señalan que ellos deben dar su aprobación, lo que discutirían mañana.

En el evento, Samuel fue arropado por funcionarios de su gabinete y diputados locales de su partido.