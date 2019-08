Insisten en inocencia policías separados por violación

Ciudad de México.- Los seis policías separados de sus funciones para facilitar la investigación de una violación contra una menor de edad ocurrida la madrugada del 3 de agosto en Azcapotzalco, sostuvieron que NO TIENEN RESPONSABILIDAD alguna, aseguró Jesús Orta Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Simple y sencillamente lo que ellos dicen es que no tienen una responsabilidad, naturalmente, más allá de los dichos, lo que se tiene que comprobar son los hechos, sí, toda la evidencia que existe, hay un cúmulo de evidencia y eso es lo que se está analizando, yo he dicho que no me he metido a… no he interferido en Asuntos Internos porque quiero ser muy responsable y respetuoso del proceso que llevan, y mucho menos en el tema de la Procuraduría, donde ni siquiera tengo injerencia.”, expuso el jefe de la policía capitalina después de la reunión de gabinete de seguridad.

También garantizó tanto a la víctima como a su familia, que ningún elemento de la SSC las intimidará, ni presionará en estos hechos y total imparcialidad en la investigación.

“Como jefe de la Policía garantizo, total imparcialidad en el tema, no voy a encubrir ni proteger a nadie y todo lo contrario vamos a aportar toda la información. Y segundo, que estoy pendiente de que nadie de la policía se acerque a intimidar y con eso poder facilitar todos los procesos, yo no puedo atreverme a hacer un llamado a la familia, solamente garantizar que se den las condiciones para que el proceso se lleve, como se debe de llevar; objetivo, imparcial y sin ningún tipo de coacción”, argumentó el funcionario.

Orta Martínez reiteró que los seis elementos suspendidos no están acusados de ningún delito.