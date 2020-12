Instalan oficina en Palacio para proteger a paisanos

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se instalará una oficina en Palacio Nacional, que dependerá de la Presidencia, para proteger y coordinar el apoyo a los paisanos que visitan el País.

"Se ha iniciado un programa de apoyo, de protección a nuestros paisanos, pero se va a reforzar, vamos a establecer desde el día de hoy una oficina en Palacio Nacional, dependiendo de la Presidencia de la República", señaló en conferencia.

"Me van a estar informando diariamente, porque en esa oficina se va a coordinar toda la acción de apoyo y de protección a nuestros paisanos para que no los maltraten, para que no los asalten, que no los extorsionen, daré instrucciones a la Guardia Nacional para que, desde que lleguen nuestros paisanos, pasen las aduanas, se les dé protección y apoyo, y vamos a estar pendientes".

El Mandatario federal hizo un llamado a los servidores públicos de Guardia Nacional, Policía de Tránsito, Aduanas y Migración a actuar con rectitud y honestidad, porque, dijo, no se permitirá ningún abuso contra paisanos.

Por su parte, Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia, indicó que la oficina en Palacio Nacional dará seguimiento a las necesidades de los connacionales, a través de las denuncias que se reciban en el 911 en temas de seguridad, atención médica -que incluyen emergencias por Covid- y temas de migración.

"También hay información jurídica, trámites migratorios y aduanales y el tema principal es la inclusión del Presidente, como lo acaba de mencionar, es limpiar de corrupción, dando seguimiento y viendo que los funcionarios públicos sean honestos y traten bien a nuestros connacionales que han tratado bien y han apoyado tanto a nuestro País", comentó.

En un video del INM, se resalta que en 2019 las remesas ascendieron a 36 mil 438 millones de dólares y que este año se proyecta 10 por ciento más pese a la pandemia.