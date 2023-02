Instalará Tesla planta en Nuevo León, confirma AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Tesla sí se instalará en Nuevo León, con una serie de compromisos para enfrentar la "escasez de agua".

"Van bien las cosas, platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla, hay ya un entendimiento. Sí van a dedicar la inversión en México y se va establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua". comentó.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal mencionó que desde el viernes tuvo comunicación con Elon Musk, dueño de Tesla, empresa que mañana dará más información a detalle sobre su próxima inversión en México.

"No quiero ampliar más la información porque creo que mañana se va dar la información a detalle por parte de la empresa Tesla. Se van a dar a conocer compromisos y la semana que viene otros compromisos.

"Hablé con el señor Elon Musk en dos ocasiones por videoconferencias, el viernes por la noche desde Chetumal y ayer por la mañana. Él fue muy receptivo comprendiendo muestras preocupaciones y aceptando nuestras propuestas que se van a ir dando a conocer a partir de mañana. Esto va significar una inversión considerable y muchos empleos, mañana se va informar en lo específico", mencionó.

López Obrador agradeció a Musk su entendimiento por la situación del agua en el Estado y adelantó que uno de los compromisos para la fabricación de autos sea el uso de agua tratada.

"Quiero agradecer al señor Elon Musk quien fue respetuoso, atento y entendió la importancia de atender el problema del agua. Hay un primer compromiso, que es el uso en todo el proceso de fabricación de autos eléctricos de agua tratada, incluso para la pintura de los automóviles, eso tiene que ver con la planta.

"Esto es lo que se expuso al señor Elon Musk y por eso llegamos a un acuerdo para el mediano y largo plazo para el abasto de agua, tenemos que actuar de manera responsable", explicó.

Tras la confirmación de la llegada de Tesla a Nuevo León, el Gobernador Samuel García agradeció a López Obrador y a Musk su confianza.

"Muchas gracias al Presidente y a Elon Musk por la confianza. Ahora sí Nuevo León, a jalar el doble", expresó García en un video de Instagram.

'El agua, prioridad para México'

El Presidente López Obrador dijo que antes de aceptar inversiones extranjeras, lo primero es velar por las prioridades del pueblo. En este caso, fue el no dejar sin agua a la gente con la llegada de Tesla.

"Ya se definen con mucha claridad las prioridades de nuestro País, por ejemplo, lo del agua. No es yo voy a invertir y voy a aprovechar el agua y voy a dejar sin agua a la gente, no. Vamos primero a que no falte el agua para el consumo doméstico, es lo primero y vamos orientando el crecimiento hacia regiones donde se tiene agua; además, vamos buscando que las empresas también contribuyan.

"¿En qué sentido?, pues que se le paguen buenos sueldos a sus trabajadores, se cuide el medio ambiente y se paguen los impuestos. Va haber desarrollo tecnológico, no sólo en la planta, sino en lo relacionado con el manejo del agua", agregó.