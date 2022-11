Insulta AMLO a quienes marchen en apoyo al INE

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador atizó ayer sus críticas contra los opositores a su reforma electoral, a quienes calificó de rateros, racistas, deshonestos e hipócritas, y arremetió contra los organizadores de la movilización convocada para el próximo domingo 13 de noviembre.

La Marcha por la Democracia, convocada a las 10:30 horas por agrupaciones civiles y actores políticos de Oposición, partirá del Ángel de la Independencia y concluirá en el Hemiciclo a Juárez; con ella se busca defender al INE como institución electoral.

López Obrador consideró que la movilización no busca defender la democracia, sino atacar a su Gobierno, pues es convocada y auspiciada por quienes siempre han estado en contra de su proyecto.

"Que no se hagan, que no engañen, que no simulen, ese es el fondo, quieren kratos sin demos, quieren el poder sin pueblo. Son muy corruptos, muy rateros. Es una cúpula de poder económico y político con achichincles, voceros y despistados, aspiracionistas, que buscan llegar a ser fifís, y desde luego los medios de información. Eso es lo que está en el fondo.

"Nada más que no mientan, porque son muy hipócritas, hablan de que se va a destruir el INE, que va a haber una dictadura, que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, que va a haber reelección", cuestionó.

Asimismo, llamó a que la gente sepa que esa movilización es en contra de su Gobierno y las políticas que encabeza.

"Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo, y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. Que lo sepan, pues, que se sepa bien", planteó el Presidente.