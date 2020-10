Intenciones de Alianza Federalista tienen trasfondo político: Sheinbaum

Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que la intención de los gobernadores, que forman parte de la Alianza Federalista, de romper con el pacto federal, tiene un trasfondo político.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina recordó que este martes los gobernadores de Baja California, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, firmaron un comunicado para hacer notar esta situación.

"Desde nuestra perspectiva es un asunto meramente electoral, y lo electoral deberían de dejarlo para el momento en que inicien las campañas electorales, ellos no son los que van a volver a competir, sino que se deje a su partidos políticos que lo hagan. Y, desde mi perspectiva, no hay ningún fundamento para lo que están diciendo; nos consta, hemos estado en las reuniones de Conago –ellos decidieron salirse de Conago, tienen sus razones–, pero nos consta que, independientemente del partido del que provengamos para haber sido electos gobernadores o Jefa de Gobierno, ha habido una atención permanente de la Secretaría de Salud, del IMSS, del Issste, del Insabi a todos los gobiernos, todos hemos sido apoyados”, indicó Sheinbaum Pardo.

Respecto a los recursos que la Federación destina a las entidades, dijo que no existen favoritismos y aseguró que estos se distribuyen con base en el número de población con la que cuenta cada estado.

"Los recursos públicos tienen que distribuirse también de acuerdo a, no solamente quién los generó, que ese es un discurso del conservadurismo de hace mucho tiempo, precisamente somos un pacto federal porque los recursos tienen que distribuirse también de acuerdo a las necesidades, no puede ser que los estados pobres permanezcan pobres, pensar que el recurso que genera un estado se quede en ese estado y no se transfiera a otros estados que tienen menos recursos económicos, nos parece absurdo”, agregó la mandataria local.

Finalmente, y al ser cuestionada sobre la consulta que piensan llevar a cabo los mandatarios de la Alianza Federalista, Sheinbaum Pardo aseveró que están en su derecho, sin embargo, sostuvo que deben dejar de lado los temas electorales los cuales mencionó deben dirimir en su momento los candidatos de cada uno de los partidos políticos.

Fuente: www.excelsior.com.mx