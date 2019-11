Intentan subordinar al INE: Córdova

Ciudad de México.- Lorenzo Córdova advirtió que la iniciativa de diputados de Morena para rotar la presidencia del INE cada tres años es un intento de subordinar al organismo.

"Es decir, subordinar a los vientos de donde sopla la mayoría política detrás de cada elección, quienes van a ser los que conducirán los destinos de la autoridad electoral.

"De nuevo, claramente, y ya van dos, y esperamos la tercera. Son dos iniciativas al hilo que están claramente planteando un intento de subordinación política de la autoridad electoral, yendo a contracorriente de lo que ha sido la lógica de esta evolución democrática", apuntó.

Córdova aseguró que no le preocupa perder la presidencia del INE el próximo año.

Lo que le agobia, advirtió, es que rompan la autonomía e independencia del organismo, al compatibilizar el periodo del consejero presidente con el Gobierno o Legislatura en turno.

"Yo no estoy preocupado de lo que ocurra, eh. Yo soy un académico con licencia de la UNAM y tengo una carrera; y cuento con que después de ser presidente me seguirán invitando a impartir conferencias.

"¿Por qué se nombra a ministros de la Corte por 15 años? ¿Por qué no son cada seis años? Pues precisamente para romper la lógica de un órgano que tiene una función de control político de los vaivenes de la propia política", consideró.

Advirtió que la única intención es política, dado que cada Legislatura designará a su presidente en el Consejo General.

Durante la celebración del 22 aniversario del Instituto Estatal Electoral de Zacatecas, Córdova bromeó sobre su permanencia en el cargo.

"Déjenme ser aguafiestas para el siguiente presidente del Instituto Nacional Electoral, cuando sea invitado para celebrar el 26 aniversario del IEEZ, porque el 25 igual y todavía me quedo, sino dispone otra cosa la soberanía nacional en estos días", dijo entre risas.

En su discurso, el consejero criticó en varios momentos a los legisladores de Morena ante la ola de iniciativas para reformar el sistema electoral con el argumento de austeridad, cuando, insistió, es claro que buscan un control político.

Por ejemplo, expuso, la propuesta de que sean los legisladores quienes elijan a los consejeros locales y distritales.

"Se me hace que no se busca ahorro, sino control político. Entonces, perdón que lo diga, no es una reforma que busque ahorrar costos, porque si esta reforma prospera tendría un costo de operación de 4 mil millones de pesos", detalló.

Aconsejó a los legisladores que en lugar de estar presentando iniciativas que en nada contribuyen a la democracia y consolidación del sistema electoral, mejor pongan las reglas que quedaron pendientes en la reforma de 2014, las cuales el INE debe aplicar ante el vacío legislativo.

"¿Veo las mejores condiciones para que haya una reforma electoral? Lo digo con mucha franqueza, no. Porque creo que no hay claridad respecto a qué se quiere con una reforma electoral", añadió.