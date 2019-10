Interesa a Slim participar en Tren Maya

Ciudad de México.- Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, afirmó que tienen interés en participar en la construcción de un tramo del Tren Maya.

El empresario mexicano comentó que el Gobierno federal va a dividir en licitaciones por tramos la construcción de dicho proyecto, por lo que en el tramo que va de Coatzacoalcos, Veracruz, a Mérida es la parte que está en el interés de sus empresas.

"El Tren Maya es un tren que se construyó en 1873, va desde México hasta Mérida. El hacer ese tren desde Coatzacoalcos hasta allá con un trazo más moderno es muy importante. Ese tramo lo van a dividir, nosotros tenemos interés de participar en ello.

"Hay otro tramo que lo van a hacer en Cancún, ese no sabemos qué va a pasar, y en el Istmo no sabemos qué se va a hacer", dijo el empresario.

Slim Helú aseguró que no sólo están interesados en el Tren Maya, sino además invertir en infraestructura de telecomunicaciones para el sureste del País, por lo que enfocará esfuerzos de inversión en aquella zona.

Dijo que incluso Estados Unidos tiene interés de que se impulse el desarrollo en la zona sureste, pues el objetivo es que la gente no migre al norte sino que encuentre fuentes de trabajo en esa región.