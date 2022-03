Invalida Ebrard a Economía: sigue comercio con Rusia

Reforma

Ciudad de México.- El Canciller Marcelo Ebrard dijo que el acuerdo que tenía listo la Secretaría de Economía para prohibir la exportación a Rusia de productos, materiales, software y tecnologías, no es necesario.

El funcionario federal indicó que hay un comité que revisa los permisos.

"Hoy publica REFORMA un acuerdo respecto a la exportación de tecnologías. Consideramos primero que no es necesario porque ya hay un comité que tiene que revisar todos los permisos, no es una sanción, es decir, das un permiso de exportación o no lo das, como México tiene una posición de no intervención seremos muy cuidadosos en ese punto", afirmó.

"No lo consideramos necesario ahorita porque hay un comité que toma las decisiones sobre esos permisos de exportación y esa es la posición que vamos a tener".

El Secretario de Relaciones Exteriores reiteró que México condena la invasión rusa a Ucrania y que está en contra del uso de la fuerza.

"Pero definitivamente México va a sostener la misma posición que les estoy informando a ustedes que es, primer lugar, condena enérgica a la invasión, como ya lo dije; segundo, estamos por la proscripción del uso de la fuerza, en contra del uso del a fuerza. En este caso es evidentemente que se está usando la fuerza, así votamos en la Asamblea General de la ONU y en todas las instancias multilaterales", indicó.

REFORMA publicó hoy que la Secretaría de Economía (SE) tiene listo un acuerdo para prohibir la exportación a Rusia y Bielorrusia de cientos de productos, materiales, software y tecnologías que puedan ser utilizadas para fines bélicos.

El proyecto de acuerdo fue publicado ayer por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) como medida de sanción directa por la invasión rusa a Ucrania.