Invalidan orden de arresto contra ex Rector por Estafa

Ciudad de México.- Un juez federal concedió un amparo a Jesús Alejandro Vera Jiménez, ex Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el que invalida la orden de aprehensión librada en su contra por el caso de delincuencia organizada y lavado de 77.8 millones de pesos de la Estafa Maestra.

Al estimar que carece de fundamentos legales, Eutimio Ordóñez Gutiérrez, Juez Cuarto de Distrito en Amparo y de Juicios Federales del Estado de México, concedió la protección de la justicia al quejoso e instruyó resolver de nueva cuenta si debe o no girarse el mandamiento de captura.

El juzgador determinó que la orden de aprehensión girada el 31 de octubre de 2020 carece de motivación y fundamentación, adolece de argumentos confusos, contradictorios e inconsistencias y no detalla cuáles son las pruebas para sustentar los delitos.

"El juez se limitó a reproducir los datos de prueba que sometió a su consideración la Fiscalía y luego explicó, de manera demasiado genérica, los motivos por los que estimó acreditado, de manera probable, un hecho que puede encuadrar en el ilícito de delincuencia organizada", dice el fallo.

"Sin embargo, para este juzgador, los argumentos de la responsable no son claros, no se precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar del ilícito, aunado a que no se precisa en qué datos de prueba en particular están soportadas cada una de las afirmaciones que realizó el juez ni se observa la valoración de estos datos de prueba en cuanto a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos de prueba. Incluso se observa que existen afirmaciones contradictorias".

En la causa penal en la que se instruyó la captura de Vera, también se ordenaron las aprehensiones de otros 10 ex funcionarios y particulares, entre ellos Rosario Robles. De hecho, este mandamiento judicial sigue vigente contra la ex Secretaria de Estado y no le ha sido ejecutado por la FGR, pese a que no existe ningún impedimento para hacerlo.

La defensa de Vera, encabezada por Julio Hernández Barros, también planteó que el juez que giró la captura no hizo un pronunciamiento con respecto a que algunos datos de prueba se obtuvieron de otras investigaciones y no de la propia indagatoria contra Vera, requisito que debía cumplir la FGR.

"El juez debía considerar si era posible otorgarles valor probatorio para efectos de los hechos que se sometieron a su consideración, aunque se hubieran recabado en una carpeta de investigación distinta", dijo el juez de amparo.

Este fallo aún no es definitivo porque la FGR puede impugnarlo para que un tribunal colegiado en materia penal defina si debe reponerse el procedimiento.

De ser así, el caso regresará a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez para que resuelva nuevamente si ordena o no la aprehensión.

Imputación

En este asunto, la FGR afirma que un grupo de servidores públicos y "factureros" se organizaron en forma reiterada y permanente para desviar y lavar 77.8 millones de pesos de la Sedesol.

La suma corresponde al monto del convenio que suscribió la UAEM para aplicar 6 millones 700 mil encuestas de evaluación a los programas sociales, de las cuales hay evidencia que sólo se aplicaron el 15 por ciento del total.

La universidad subcontrató a Grupo Industrial y Servicios Yafed, S.A. de C.V., la cual trianguló 66 millones 170 mil pesos a la empresa Esger Servicios y Construcciones.

Además, un total de 6 millones de pesos se transfirió a Inmobiliaria Feyray, empresa de la que era representante legal Valenciano y que en 2017 apareció en la lista de "factureras" que publica la Secretaría de Hacienda.