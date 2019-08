Investiga Fiscalía a ligado a Meade

Ciudad de México.- Víctor Manuel Tapia Castañeda, excoordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade en Michoacán, es investigado por la Fiscalía General de la República por el supuesto desvío de 76.6 millones de pesos, en dos contratos de la Estafa Maestra.

De acuerdo con información que la FGR ventiló en la primera de las audiencias contra Rosario Robles, Tapia fungía como director de Desarrollo Comunitario en la subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuando esos convenios fueron suscritos.

Se trata de los contratos con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, suscrito el 31 de octubre de 2013 por 15 millones 658 mil pesos, y la Universidad Autónoma de Chiapas, firmado el 15 de mayo del mismo año por 60 millones 952 mil 400 pesos, indagados en las carpetas de investigación 2204 y 2244/2017, respectivamente.

El primero tenía como objetivo para que la institución mexiquense coordinara los comités comunitarios y generara autodiagnósticos, planes de desarrollo comunitario, gestión e implementación de acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo una revisión, detectó que los servicios contratados no fueron entregados o, al menos, no se acreditó su comprobación, lo que ocasionó un daño al erario por más de 15 millones de pesos.

El otro convenio tenía como propósito coordinar proyectos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, dirigidos a la población en zonas prioritarias, con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de la población en situación vulnerable y de pobreza extrema y carencia alimentaria.

Éste es el único que suscribió Rosario Robles, en su calidad de secretaria de Desarrollo Social, con Jaime Valls Esponda, rector de la UACH.

Según la información expuesta por la FGR, derivado de este convenio general sin contenido económico, el 1 de febrero de 2015 Tapia suscribió un contrato específico con Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de la UACH.

Al igual que el primer caso mencionado, la ASF también señaló que en este contrato no se acreditó que la universidad prestara los servicios pagados, ocasionando un perjuicio a la cuenta pública por más de 60 millones de pesos.

Tapia llegó en enero de 2013 a la Sedesol como jefe de la Unidad de Programas de Atención a la Pobreza Urbana y en abril del mismo año fue designado Director General de Desarrollo Comunitario.

En marzo de 2015 fue nombrado delegado de dicha secretaría en Michoacán, cargo al que renunció en enero de 2017. En febrero de 2018 fue nombrado como coordinador de la campaña de Meade en la misma entidad.