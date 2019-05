Investiga IMSS recetas falsas en el país

Cd. de México (17 mayo 2019).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza una investigación a nivel nacional para identificar en qué estados, además de Coahuila, se han emitido recetas falsas, aseguró su director general, Germán Martínez.



"Estamos en una investigación en todo el País (sobre) recetas falsas, y eso también es necesario combatirlo. Necesitamos la receta electrónica para rastrear las medicinas que se entregan y que sean exactamente las que necesita un paciente, que no se dé ni menos ni de más", dijo en entrevista con medios.



El pasado 29 de abril, el Seguro Social dio a conocer que en el Hospital General de Zona No. 16, ubicado en Torreón, Coahuila, se distribuyeron 216 recetarios apócrifos, lo que provocó un daño económico de 300 millones de pesos al Instituto.



Tras detectar que las recetas falsas se usaron para sustraer medicamentos caros de la farmacia del hospital, el IMSS presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).



Los recetarios originales, expedidos por la Dirección de Prestaciones Médicas, fueron reemplazados por otros falsos, y aún se desconoce el destino de los formatos reales.



Después de participar en un evento por el 40 aniversario del programa IMSS Bienestar, en Ario de Rosales, Michoacán, el funcionario afirmó a medios locales que en cuanto tenga los resultados de la investigación nacional sobre recetas falsas los hará públicos e informará a las autoridades correspondientes.



Respecto a la fiscalización que el Instituto realiza actualmente de las cuotas obrero-patronales que reportan los partidos políticos, aseguró que el 9 de mayo fueron notificados estos organismos.



El titular del Seguro Social estimó que en 15 días podría exponer qué partidos políticos aceptaron corregir las irregularidades.



"Todos tienen algún grado de irregularidad. El proceso legal es invitarlos, con una carta invitación, a que se autorregulen, a que admitan sus irregularidades, y en ese proceso estamos.



"En unos 15 días más, yo voy a informar puntualmente si aceptaron o no la autocorrección. Si no la aceptaron, vamos a empezar una más profunda en cada uno de los partidos", sostuvo.

...Y presumen mayor recaudación en IMSS



La recaudación en el Seguro Social aumentó 5.7 por ciento en el primer trimestre del año, afirmó Germán Martínez.



De acuerdo con el funcionario, ese dato lo reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, remarcó, es resultado de los esfuerzos que realiza su Administración para combatir la simulación de las cuotas obrero-patronales.



Asimismo, mencionó que el IMSS acumula 8 mil actos de fiscalización a entes públicos y privados para asegurar que no subestimen las cuotas obrero-patronales de sus empleados, afirmó su director general, Germán Martínez.



Entre los entes que son fiscalizados se encuentran empresas, instituciones públicas, medios de comunicación y partidos políticos, detalló en entrevista con medios tras encabezar un evento en Ario de Rosales, Michoacán.



"Hay más de 8 mil actos de fiscalización de entes públicos y patrones, entes privados y, sin excepción, medios de comunicación, lo digo con toda claridad, sin importar qué giro, incluidos los partidos políticos", subrayó.