Investiga UIF a 'senadores rebeldes', cercanos a Felipe Calderón, por presunto delito de corrupción

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, confirmó que investiga a los ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle pues detectó movimientos irregulares en sus cuentas bancarias.

De acuerdo a las investigaciones que acaba de iniciar la UIF, los cuatro ex legisladores, cercanos a Felipe Calderón y que en su momento crearon un movimiento de “senadores rebeldes”, las indagatorias no están vinculadas necesariamente con el caso Odebrecht; sin embargo, Cordero y Lavalle aparecen en la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, como presuntos responsables de recibir fuertes sumas de dinero para aprobar la reforma energética.

Con Cordero, Gil, Lozano y Lavalle bajo investigación paralela, actualmente se encuentran en la mira de las autoridades calderonistas que en la gestión de Felipe Calderón fueron parte de su círculo íntimo, incluidos Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, acusado en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, así como Salvador Vega, ex secretario de la Función Pública, mencionado por Lozoya como otro de los legisladores beneficiados de un esquema de extorsión.

Entre los hallazgos más relevantes detectados por UIF en el caso de los “senadores rebeldes” ,se encuentra el caso de Roberto Gil Zuarth, de quien se emitió una alerta por haber realizado movimientos por más de 31 millones de pesos en un solo día; la fecha se reservó como parte del proceso; lo anterior, a decir de la Unidad, “resulta inexplicable” pues no tiene ningún ingreso que supere esta cantidad o que acredite dichos movimientos.

En el caso de Javier Lozano, los ingresos fiscales que reporta son sus ganancias como senador y asesor, la alerta se centra en la asesoría que brinda a una empresa que, de acuerdo al sistema financiero, tiene movimientos irregulares por más de 370 millones de pesos y que también resultan inexplicables.

Ernesto Cordero es actualmente asesor de los gobernadores de Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí en el esfuerzo que impulsó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para incrementar la competitividad y el crecimiento de esa región. Su sueldo saldría de aportaciones equitativas de todos los estados, explicó en ese momento el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez y quien también aparece en la lista de presuntos beneficiarios con los sobornos del gobierno priista.

Hasta este momento, la UIF no ha encontrado un vínculo en el sistema financiero entre Gil, Cordero y Lozano con las investigaciones en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

