Investigan desvíos en Seguro Popular

Ciudad de México.- Michoacán, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Nayarit, Morelos y Sonora no han comprobado recursos del Seguro Popular por un monto en conjunto de 7 mil 703 millones de pesos, ejercidos entre 2015 y 2017.

Angélica Ivonne Cisneros, titular del programa de asistencia social, aseguró que el organismo realiza una investigación junto con la Contraloría y del abogado general de la Secretaría de Salud.

"Tienen la obligación de comprobar, y si no lo comprueban hay un desvío", consideró la funcionaria.

Por ejemplo, Michoacán no ha comprobado el uso de 3 mil 474 millones de pesos; Veracruz, 2 mil 659 millones; Guerrero, mil 238 millones y Tabasco, 190 millones.

La falta de comprobación de recursos se realizó en los Gobiernos de Silvano Aureoles (Michoacán), Javier Duarte (Veracruz), Héctor Astudillo (Guerrero), Arturo Núñez (Tabasco), Roberto Sandoval (Nayarit), Graco Ramírez (Morelos) y Guillermo Padrés (Sonora).