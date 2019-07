Investigan en Issste tráfico de exsuper delegado federal

Ciudad de México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga los vínculos de un alto funcionario del Issste con la red de empresas farmacéuticas que controla el exsuperdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños.

De acuerdo con informes preliminares de la SFP, a los que Reforma tuvo acceso, se trata de Ramiro López Elizalde, actual director Médico del Issste.

El funcionario es socio de la empresa "Instituto Internacional de Prácticas de Microcirugía y Endoscopía", que a su vez tiene nexos con "Corporativo Internacional Vigilando tu Salud".

En esta última compañía, que forma parte del complejo entramado que tejió Lomelí en los últimos 13 años, el ex delegado figura como socio y representante junto con su esposa.

López percibe un sueldo mensual neto de 91 mil 957 pesos y tiene entre sus funciones administración de bienes, labor de supervisión, así como manejo de recursos financieros y humanos.

Fue nombrado director médico del Issste el 2 de febrero de 2019, después de ser subdirector de Gestión y Evaluación del mismo Instituto, de diciembre de 2018 hasta esa fecha.

Antes, ocupó la dirección del Hospital Regional, "Valentín Gómez Farías", en Jalisco, que pertenece al ISSSTE, y fue Jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan Menchaca".

El neurocircujano egresado de la Universidad de Guadalajara no reportó conflicto de interés alguno a la SPF en su más reciente declaración patrimonial fechada el 28 de mayo pasado.

La SFP, a través de cuatro de sus direcciones generales y la Unidad de Ética e Integridad Pública, tiene informes de siete expedientes sobre la red de Lomelí.

Aunque las indagatorias siguen abiertas, la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval ya encontró elementos de conductas irregulares atribuibles a Lomelí, quien renunció el viernes pasado.

En mayo pasado, Reforma publicó los nexos de Lomelí con López, como parte de una extensa red de empresas que incluía 21 sociedades anónimas y tres asociaciones civiles vinculadas al funcionario federal y que opera a través de familiares, socios y empleados.

Inhabilitaría hasta 20 años a empresario

La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que el exsuperdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, habría incurrido en faltas graves a la normatividad derivadas del manejo una red de empresas farmacéuticas con la cual ha obtenido contratos millonarios.

En un avance de la investigación que la SFP ha realizado sobre dicha red, a la cual Reforma tuvo acceso, se advierte que Lomelí presuntamente incurrió en conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, y tráfico de influencias.

Además se detectó que Lomelí no reportó 35 cuentas bancarias.

El dictamen, que se desprende del expediente denominado "Abastecedora de Insumos", indica que si bien las investigaciones se encuentran en etapa inicial, dichas faltas pueden implicar la destitución, sanción económica e incluso una posible inhabilitación hasta por 20 años.