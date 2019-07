Investigan por lavado a esposa de Lozoya

Ciudad de México.- El Gobierno federal investiga ahora un presunto lavado de dinero y defraudación fiscal de la empresa Yacani S.A. de C.V., propiedad de Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Fuentes gubernamentales explicaron que la nueva línea de investigación está relacionada con los presuntos sobornos que la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) habría entregado a Lozoya por la compra millonaria de Pemex de una planta chatarra en Veracruz.

Según las pesquisas, la empresa Yacani recibió par te de esos recursos, además de que otra de las socias es Tannia Beatriz López Abud, quien habría ocupado un cargo en AHMSA.

De acuerdo con informantes, la participación de López Abud en la compañía, propiedad de Alonso Ancira, se habría registrado en 2014, año en el que Lozoya ya estaba a cargo de Pemex.

López Abud es socia del mismo despacho de abogados en el que participa Juan Carlos Quintana, vinculado a la compra de una mansión en Ixtapa realizada a nombre de la esposa de Lozoya.

En mayo pasado se informó que Yacani estaba en la lista de compañías y personas ligadas a Lozoya cuyas cuentas habían sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Yacani es una empresa con capital proveniente de Alemania, de donde es originaria la esposa de Lozoya, y en su registro aparece como una sociedad dedicada a servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.

Esta indagatoria del Gobierno federal es adicional a la que se lleva a cabo contra Lozoya y Ancira por la compra de la planta chatarra Agronitrogenados en 2013, cuyo caso ya fue judicializado.

Niegan vínculo

Reforma consultó al abogado de Lozoya, Javier Coello TrejoM y rechazó que Eckes -de nacionalidad alemana- hubiera incurrido en algún delito.

Aseguró que la empresa Yacani fue fundada con capital proveniente de Alemania y negó que existan vínculos con AHMSA.

"Es una empresa que fundó la señora con su dinero y no hay nadie de Altos Hornos ahí", indicó.

¿Y la socia?, se le preguntó.

"Es una socia que no tiene mayor actividad, pero no tiene nada que ver con Altos Hornos de México", señaló.

El penalista dijo desconocer si las cuentas de Yacani fueron congeladas por la UIF, ya que hasta el momento no han sido notificados.

"No nos han notificado nada. Yo ya sabía que obviamente estaban haciendo una investigación, pero no nos permitieron (ver toda la carpeta). No tiene nada qué ver la señora con defraudación fiscal, están pagados los impuestos", agregó.

-¿Conocen de operaciones que vinculen a la socia de la Yacani con AHMSA?

- No, para nada. Cuando se vino a vivir a México y Emilio Lozoya entró a Pemex, la señora trajo su dinero de Alemania con dos transferencias que hace de su cuenta personal y constituye Yacani. La empresa hizo préstamos a diferentes empresas que le pagaron y pagó sus impuestos y todo.

"No tiene nada qué ver ni tengo conocimiento de que la otra socia... la dueña es la señora, seguramente la otra persona que aparece es una mujer, pero no tiene nada qué ver con Altos Hornos de México, que yo sepa, ¿verdad? No sé".

Coello Trejo atribuyó esta indagatoria a una obstinación de la Fiscalía General de la República (FGR) con su cliente.

"Los Ministerios Públicos a fuerzas quieren fregar, pero no hay nada, el dinero es totalmente lícito, la señora lo trajo de su cuenta de Deutsche Bank, tengo los estados de cuenta, las transferencias. La empresa pagó todos sus impuestos", manifestó.

"Es que todo ha sido por abajo del agua, están violando el debido proceso y yo no entiendo qué pasa en la Fiscalía. ¿Defraudación fiscal de dónde? Eso sí ya es el colmo. Ya defenderemos nosotros".