Investigan si ordeña con pipa causó explosión en Puebla

Especial / Agencia Reforma / La pipa tiene logotipo de 'Hidro Gas'

Ciudad de México— La Fiscalía General de la República (FGR) investiga si la ordeña con una pipa con el logotipo de la empresa "Hidro Gas" causó la explosión de una toma clandestina en Puebla, informó Pemex.

Javier González del Villar, Director General de Pemex Logística, señaló que el accidente en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán -en la capital del Estado- fue propiciado por sujetos que pasaban gas desde un piquete al ducto hacia una pipa de la razón social "Hidro Gas".

"Había una pipa que, entre la 1:30 de la mañana, la estaban cargando, presumimos que con la presión de 28 kilos al momento que se detecta la fuga de hidrocarburo, la manguera bailó, sale de la pipa, se hace la nube de gas, estos sujetos se espantan, huyen y tenemos enfrente un transformador, que es lo que hace el punto de ignición", narró.

"Como parte afectada, Pemex se convierte en coadyuvante del MP federal, pudimos apreciar que la pipa que se encontraba al interior es muy similar el logotipo a una razón social que se llama 'Hidro Gas', la tienen en la imagen, esta era la pipa que estaba y pertenece a esta razón social".

Al respecto, el Gobernador Miguel Barbosa aclaró que la explosión ocurrió en un terreno que no era particular, sino ubicado en un derecho de vía en Puebla.

En un segundo corte de afectaciones, el Mandatario morenista aseguró que indagan a los sujetos que huyeron cuando inició la fuga que provocó la muerte de una persona y mantiene hasta el momento a otros 14 hospitalizados, cinco de ellos con quemaduras graves.

"Cuando los ductos de Pemex fueron instalados no había viviendas en esa zona, la mancha urbana se los comió. Hoy hay un riesgo muy fuerte de que las cosas sigan así, ya es tiempo de que la autoridad estatal y las municipales en todo el Estado revisen las zonas que deben de estar ajenas a cualquier ocupación", dijo.

"Este terreno no es particular, como teníamos la información, es un terreno que está en el derecho de vía, por tanto no tiene inscripción en el Registro Público de la Propiedad, no tiene Registro Catastral Predial. Fue ocupado por personas que llevaban la intención de hacer una toma clandestina".

Por esta zona de Puebla capital y municipios metropolitanos, cruzan el ducto de gas LP Cactus-Guadalajara, así como el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, de acuerdo a información oficial.

Sobre los hospitalizados, nueve de ellos están en el Hospital General del Norte; otros dos, en la Unidad de Quemados de Traumatología y Ortopedia, y tres pacientes más están al interior de la Unidad de Quemados Pediátrica del Hospital del Niño Poblano.

Sobre las viviendas afectadas, la titular de Gobernación estatal, Ana Lucía Hill, precisó que 45 viviendas están colapsadas por daños estructurales graves; 32, con daños moderados y otras 107 viviendas con daños superficiales.

El Mandatario Barbosa no quiso confirmar si se investigará en específico a la exddil morenista Claudia Vivanco Rivera por presuntamente ignorar en 2020 una denuncia que alertaba que grupos dedicados al robo de gas habían tomado el control de esta Junta Auxiliar.