Invierte IP en más seguridad ante falta de Estado de Derecho

Archivo/Agencia Reforma

Ciudad de México.- El sector empresarial invierte cantidades "brutales" de recursos en esquemas de seguridad debido a que no se cumple el Estado de Derecho en muchas regiones del país, señaló Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Señaló que no es posible que no se pueda circular de un estado a otro por temor al crimen organizado o que las empresas no puedan trasladar su mercancía por miedo a ser asaltados.

"Lo que necesitamos en todas las regiones de nuestro país, y que hoy no lo tenemos o no lo tenemos de forma real en muchas partes, es el Estado de Derecho.

"Aquí es contrabando, economía informal, la inseguridad, el crimen organizado que tanto acecha y afecta a varias regiones de nuestro país", aseguró al participar en la inauguración de la cuarta edición de CREO MX.

Subrayó que las empresas invierten en esquemas de seguridad, pero eso provoca que se encarezcan los productos que se venden al consumidor final.

"Que las mismas empresas estemos invirtiendo cantidades brutales de dinero en esquemas de seguridad, lo cual nos afecta nuestra productividad, nos hace gastar más y hace que nuestros productos sean más caros. Tenemos que seguir trabajando todos en mejorar el Estado de Derecho para aprovechar al máximo lo que la coyuntura nos ofrece", consideró Del Valle.

Dijo que la inversión en el país es insuficiente y esta se da justo cuando se combinan una serie de factores: el T-MEC; energía competitiva; finanzas públicas sanas; Estado de Derecho fuerte; y mantener la inflación bajo control.

Por otro lado, el líder empresarial enfatizó que México debe aprovechar la coyuntura mundial y que cuenta con un gas natural barato para que más empresas se establezcan en el país. Sin embargo, reconoció que en el Norte se requerirá mayor capacidad energética en el futuro próximo.

"Nos debemos sentar autoridades y sector privado para ver cómo solucionamos esas oportunidades y poder abastecer al sector productivo con la mejor energía, la más barata y más competitiva.

"Podría ser un obstáculo para el nearshoring en el futuro si no nos enfocamos en construir la infraestructura necesaria. Porque seguimos con el gas más barato en la región y vamos a seguir así por muchos años. Hay que aprovecharlo", señaló Del Valle.