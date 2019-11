Invita AMLO a Informe el 1 de diciembre

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los ciudadanos a que asistan al Informe que dará el 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, a un año del inicio de su gobierno constitucional.

A través de un video, el Mandatario detalló que la cita será a las 11:00 horas.

Adelantó que ya está en funcionamiento una "nueva Constitución" que es la base de su Administración.

"En sentido estricto, práctico, real, ya hay una nueva Constitución que combate la corrupción, promueve la justicia e impulsa la democracia", dijo.

Afirmó que en la mitad de hogares de México ya llega al menos un programa de bienestar.

Destacó que su gobierno está sirviendo al pueblo y atiende preferentemente a los más necesitados.

López Obrador agregó que el evento del Zócalo, además de informar, servirá para demostrar que la transformación se lleva a cabo entre todos los mexicanos y que cuenta con apoyo.

"Claro que no estoy solo, el pueblo es el motor del cambio, es el alma de esta transformación".

"No sobra saber si hay cariño o no hay cariño, claro que hay mucho cariño, así como ustedes me quieren a mí, yo les quiero a ustedes", indicó.