Invitación a 'Club Caníbal' causa alarma en Tamaulipas

Tamaulipas.- Una mujer de Tamaulipas denunció en redes sociales la perturbadora invitación que recibió para unirse a un club caníbal.

Como si se tratara de una película de terror al estilo de Hannibal Lecter, en la invitación se habla de un club caníbal donde satisfacer fantasías.

En la imagen que se volvió viral en distintas redes sociales se muestra la invitación donde se solicitan “voluntarias mayores de 18” con “fantasías caníbales”.

La persona que denunció esta invitación en Facebook afirma que fue un hombre que se acercó para ofrecerle un trabajo, pero la oferta era muy distinta a la que esperaba escuchar.

"Hoy en mi espera se me acercó un chico ofreciéndome trabajo, a lo que le respondí que yo ya contaba con uno. Al escuchar esto, me dijo que no era ese tipo de trabajo, que se trataba de un restaurante de comida humana en el que yo sería uno de los platillos, agregando que se le pagaría a mi familia”, comentó el usuario de redes sociales.

En la invitación se habla de “personas con depresión” y “donar su cuerpo para un club caníbal”.

Este caso sigue causando conmoción entre los habitantes de Tamaulipas pues resulta totalmente perturbador que pueda ser real.

Las autoridades de Tamaulipas lanzan comunicado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas lanzó un comunicado el pasado 30 de marzo luego de que las capturas se volvieran virales.

Las autoridades de Tamaulipas afirman que no existen denuncias, reportes o indicios sobre un supuesto “club caníbal”.

La dependencia detalla que la publicación original fue eliminada y el usuario fue dado de baja en Facebook.