Ira y burlas por Quetzalcóatl en árbol de Navidad en el Senado

Ciudad de México.- En lugar de una estrella, un penacho, y en sustitución a las tradicionales bolas, el cuerpo de la mítica serpiente del dios Quetzalcóatl, que desciende hasta el suelo. Esa fue la decoración escogida para el árbol de Navidad en el Patio del Federalismo del Senado de México, un hecho que provocó un aluvión de críticas de la derecha en ese país y muchos memes en redes sociales.

La diseñadora del árbol, que quiso mantener su anonimato, dijo, en declaraciones a Milenio, que la idea era "yuxtaponer" el concepto de la Navidad con el "dios supremo prehispánico, Quetzalcóatl".

Asimismo, recordó que, según el mito, Quetzalcóatl se convirtió en estrella con la promesa de regresar algún día. Y, en su opinión, ahí radica la similitud con la Navidad, donde la estrella de Belén guía a los Reyes Magos hasta el lugar del nacimiento de Jesucristo.

A su juicio, Quetzalcóatl "era nuestro Jesús y Jesús fue nuestro Quetzalcóatl". "Nuestra cultura se rompe cuando llegan los españoles", comentó al medio.

Críticas

Pero la idea de la diseñadora para mezclar ambas tradiciones desató un desagrado bastante generalizado en las redes sociales, especialmente por parte de voceros de la derecha mexicana.

Juan Pablo Adame Alemán, secretario técnico de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), comentó: "El pésimo gusto ya llegó al Senado, vean nomás el árbol de Navidad que nos recetaron".

Lilly Téllez, senadora del PAN, aseguró que el árbol es un "fiel retrato de Morena [Movimiento de Regeneración Nacional", en un intento de afear al partido izquierdista al que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero desde el partido oficialista no se tomaron a pecho las críticas, sino que hasta coincidieron en los señalamientos sobre el fallido intento de decoración. En declaraciones a la prensa, el senador Ricardo Monreal reconoció entre risas que el árbol "está feo". "No bueno, pues es que no hay dinero. Hay que rehacerlo. A petición de la prensa vamos a rehacerlo", añadió.

Los memes sobre el polémico árbol tampoco faltaron.