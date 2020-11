Ironiza AMLO sobre 'Grupo del Sí... a corrupción, pobreza'

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la organización Sí por México es un grupo que busca el retroceso y dice sí a la corrupción y a la pobreza en el país.

"Entonces, que ahora están haciendo lo mismo pues no es ninguna novedad, así han actuado siempre en contra nuestra, porque no quieren o no querían antes el cambio y ahora lo que quieren es el retroceso, retrogradar, dar marcha atrás a lo que estamos haciendo.

"Para eso es el grupo del Sí, sí, sí a la corrupción, sí a la pobreza, sí a que el Gobierno esté al servicio de una minoría rapaz, sí a que se le dé la espalda al pueblo, sí a que el Gobierno siga siendo como era antes, un comité al servicio de unos cuantos, sí a que no paguen impuestos los de arriba, sí a que no sea delito grave la corrupción, sí al racismo, sí al clasicismo, sí a la humillación al pueblo, nada más que ya son otras condiciones", afirmó en conferencia.

El Mandatario reiteró que en las etapas de la historia de México se está cumpliendo lo que ha mencionado sobre que hay conservadores y liberales, y que son tiempos de definiciones.

"Se está cumpliendo lo que hemos dicho, en la historia de México, en las etapas puede haber dos agrupamientos distintos y contrapuestos, los conservadores y los liberales, siempre ha sido así, entonces está muy bien, porque son tiempos de definición", agregó.