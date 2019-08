Ironiza Herrera sobre reunión con Meade

Ciudad de México.- El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ironizó este martes sobre la reunión que sostuvo esta mañana con el ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.

En breve entrevista, el funcionario fue cuestionado sobre el encuentro realizado en Palacio Nacional, al que también asistió el ex Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya.

"Seguramente han de haber venido a hablar entre ellos", comentó sonriente, mientras caminaba acompañado de dos elementos de seguridad que lo acompañan en todas sus actividades, incluso al interior del recinto histórico.

Esta mañana, Meade y González Anaya fueron vistos saliendo de Palacio Nacional, pasadas las 9:30 de la mañana.

Fuentes de la dependencia informaron que ambos ex Secretarios de Hacienda se habían reunido con Herrera en privado, justo horas después de que el juez que lleva el caso de Rosario Robles pidió que se investigara a Meade, en el marco de las pesquisas de la Estafa Maestra.

Durante la campaña presidencial, Meade aseguró que no encubrió casos de corrupción o desvíos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde sucedió a Robles.

El ex funcionario sostuvo que los contratos realizados durante la gestión de su antecesora fueron objeto de revisión en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que, durante su mandato, no se repitieron ese tipo de esquemas.

"No hay un solo caso en mi gestión en donde se hubiese contratado a una universidad, de hecho, no hay un solo caso de contratación de universidades en mi gestión", dijo.

-Pero recibió de Rosario Robles esos casos, se le planteó en aquella ocasión.

"Y se está revisando con las auditorías y deslindando responsabilidades, es el proceso normal y ordinario", respondió.

-¿Encubrió corrupción?, se le preguntó.

"No, punto. Con absoluto y categórico énfasis", aseveró entonces.