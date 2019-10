Irregularidades en elección interna de Morena

Chihuahua.- El Senador Alejandro Rojas Díaz Durán, denunció una serie de irregularidades registradas en la pasada elección de comités estatales de Morena, así cómo en el proceso interno para la elección de Dirigente Nacional.

Aseveró que del padrón cercano a los 10 millones de morenistas en el país, sólo han participado 100 mil, lo que representa el 0.33 por ciento, es decir, el 99.7 por ciento no participaron.

En este sentido mencionó que grupos al interior de Morena, crearon un padrón “patito” con el fin de beneficiar a Bertha Luján, asimismo dijo que no se informó debidamente a los militantes para que participaran en la elección de comités, no se credencializaron y no se dieron a conocer los domicilios de los congresos, por lo que pudieron llevar a grupos de “acarreados”.

Rojas Díaz Durán, aseveró que el padrón de Morena, no es confiable y no sirve para un proceso como el que se vive en este momento, lo que pudiera provocar más violencia aparte de la que se vivió el pasado fin de semana.

Por lo anterior dijo convocar a un acuerdo de unidad entre los aspirantes a la dirigencia nacional, para cancelar el proceso que se ha visto empañado por una serie de irregularidad; pidió que se realicen tres debates, en norte, centro y sur del país y posteriormente realizar tres encuestas ciudadanas, una realizada por el INE otra por la UNAM y una más por una encuestadora extranjera, para que todo sea legítimo y transparente.

“Que la gente decida quien es el más apto para dirigir al partido; si el Presidente consulta a la ciudadanía, ¿porqué Morena no?”, mencionó el Senador.

Agregó que lo que se vive actualmente al interior de Morena, afecta directamente a la figura del Presidente López Obrador, incluso dijo que no sólo se están jugando la dirigencia del partido, sino que más importante aún, el proyecto de nación del Presidente.

Resaltó que tan sólo en los últimos procesos electorales, el partido perdió más de tres millones de votantes, esto debido a que ya no tuvieron la foto de AMLO para respaldar a los candidatos, por ese motivo Morena debe trabajar en unidad y priorizando lo mejor para el partido y no por las aspiraciones personales.

Enfatizó en que de continuar ensuciando los procesos, lo único que lograrán es poner en riesgo la gobernabilidad de Andrés Manuel López Obrador, pues la oposición viene creando bloques y uniones para vencer a Morena y podrían dejar de ser mayoría en el Congreso de la Unión, lo que complicaría de manera importante el trabajo del Presidente de la República y detendría su proyecto de nación.