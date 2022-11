Irrumpe sujeto a iglesia y quema el altar, la cruz y las bancas

Monterrey, N.L.- La Parroquia Santa Isabel, en Guadalupe, comenzó a arder en llamas la noche de ayer luego de que al menos un joven ingresó a las instalaciones, prendió fuego a la cruz y al altar y se dio a la fuga, aseguraron testigos.

El padre Julián quien está a cargo de la iglesia llegó alrededor de las 11:20 de la noche al recinto y al escuchar voces pidió apoyo, creyendo que se trataba de un robo, sin embargo, al revisar el lugar junto con un de los vecinos, ambos se dieron cuenta que se trató de un acto vandálico.

"Como yo vivo aquí a tres cuadras hacia abajo me marcan, llego yo y el padre asustado me dice que hay gente adentro, pero ya se brincó uno para el kinder", reveló Roberto Zamarripa, "Me intenté meter al templo, pero vi que estaba incendiada la cruz y las bancas del frente y lo que hice fue que me salí y corretié al muchacho".

Aunque junto con otra persona, Zamarripa aseguró haber visto al joven de unos de 25 años, complexión delgada y sudadera azul, no lograron alcanzarlo y procedieron a pedir apoyo de los bomberos.

Los testigos afirmaron que el delincuente estaba drogado y aunque solo fue visto uno, sospechan que pudo ser un grupo.

Los daños materiales, según personal de la iglesia, ascienden a más de 500 mil pesos y son fruto del esfuerzo de los feligreses que por más de 45 años han intentado mantenerlo en las mejores condiciones.

La parroquia dio aviso a las autoridades y a bomberos, sin embargo, el área del altar casi se hizo cenizas y quedó destruida por completo, ésto debido a que el responsable utilizó gel antibacterial para comenzar las llamas e incluso acomodó las bancas de tal manera que en fila se quemara el templo en su totalidad, aunque lo último no lo logró.

"Los chavos tuvieron el tiempo de entrar por una ventana, agarraron una alfombra que había y teníamos gel antibacterial y fueron los que utilizaron para iniciar el incendio, las bancas las acomodaron de una manera de zigzag para armar un caminito y que se prendiera todo", contó Martha Coronado, integrante de esa parroquia.

Ante lo ocurrido, el padre Julián solicitó el apoyo de los feligreses citándolos a las 10:00 horas de hoy para arrancar con las labores de limpieza, pues asegura que no cancelará ninguna misa.

Para las 13:00 horas ya había más de 50 personas en el lugar, barriendo y reparando el tiempo, sin embargo, dejaron a disposición la cuenta 0227076459 para cualquier apoyo.

Además solicitaron todo tipo de artículos de limpieza como pintura, brochas, trapos, escobas y mangueras a presión.

La próxima misa se realizará a las 19:00 horas de hoy.

Los vecinos de esa zona pidieron a los responsables del incendio tener "temor de Dios" y aseguraron nunca haber visto algo así en contra de esa iglesia a más de 40 años de su construcción.