Jesús Ociel Baena, Magistrade que hallaron sin vida

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Jesús Ociel Baena Saucedo, de 38 años de edad, se convirtió en el primer Magistrade electoral en México en octubre de 2022.

Un año después, su cuerpo fue hallado en un domicilio junto con el de su pareja en Aguascalientes.

¿NO BINARIO?

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) describe como personas no binarias a aquellas que no se identifican única o completamente como mujeres u hombres, es decir, que no están incluidas dentro del binario mujer-hombre, independientemente de su configuración física de nacimiento.

Jesús Ociel Baena no se identificaba con el género masculino ni femenino. Este año obtuvo el primer registro de nacimiento de persona no binaria en Coahuila, a través de un juicio de amparo.

Ociel respondía a pronombres neutros como “elle”, así como a sustantivos y adjetivos con terminaciones neutras. Por ello se le conocía como “magistrade”.

MAGISTRADE

En octubre de 2022, a Baena Saucedo, le eligieron como Magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, algo que ocurría por primera vez con las personas identificadas como No Binarias en México.

PASAPORTE E INE

Baena Saucedo fue la primera persona a la que le entregaron un pasaporte no binario, en Naucalpan, Edomex, y también obtuvo su credencial del INE con la casilla no binaria.

CURRÍCULUM

Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila, una Maestría en Derecho Electoral y también realizó un Doctorado en Derecho, ambas en la Universidad de Durango, campus Aguascalientes. Previo a llegar a ser Magistrade, tuvo las titularidades en supervisión, capacitación y vocal en el INE, en Aguascalientes y Guanajuato, así como también la Secretaría General de Acuerdos en el Tribunal Electoral de Aguascalientes.

EL LIBRO

Magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata (izquierda), con el Magistrade electoral de Aguascalientes

En marzo de este año, presumió que escribió el prólogo del Magistrado electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata, y de la doctora Roselia Bustillo, titulado “Derechos políticos electorales de las personas LGBTIQ+”

“Representa un inmerecido honor, además, es la obra más contemporánea que da muestra del avance en la conquista de nuestros derechos político -electorales con perspectiva arcoíris”, escribió Baena Saucedo.

'La que juzgue'

Baena Saucedo causó polémicas entre usuarios de las redes sociales debido a los formatos de sus videos, sobre todo en la plataforma Tik Tok, para tratar de explicar temas relacionados con la materia electoral.

Otros más, para mostrar las diferencias de género dentro del ámbito.

En casi todos cerraba con la frase: ‘la que juzgue’.

LA INDAGATORIA

Jesús Figueroa, titular de FGE, y el titular de la SSP estatal, Manuel Alonso.

De acuerdo con autoridades de Aguascalientes, hasta ahora la muerte de Baena Saucedo y de su pareja sentimental, Dorian Daniel, de 35 años de edad, fue por motivos de índole personal.

La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron que los cuerpos fueron hallados al interior de un domicilio del Fraccionamiento Punta del Cielo.

Asimismo, que una empleada doméstica fue la que halló a las víctimas, le alertó de ello a un escolta asignado al Magistrade y luego las autoridades encontraron la escena del crimen.

En el domicilio no se hallaron en las cámaras de video ninguna entrada de una tercera persona, solo la de las víctimas que llegaron a la 1:16 de la madrugada de este lunes, pero tampoco encontraron chapas de puertas forzadas, pero sí manchas de sangre en los dos pisos de la casa y a las víctimas con navajas en sus manos.

