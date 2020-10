Jinetea SAT dinero de los exportadores

Monterrey, NL.- El Gobierno de la 4T está distorsionando las actividades del comercio exterior.

Primero, a partir del 1 de octubre la Secretaría de Economía trabó las importaciones de productos al exigir una nueva NOM de etiquetado comercial y, ahora, exportadores advierten que el SAT les jinetea la devolución del IVA hasta por siete meses, cuando antes se hacía hasta en sólo 10 días.

"Se están tardando en devolverlo (el IVA), con lo cual el SAT tiene un flujo que mantienen durante cinco a siete meses y que se está hinchando de manera impresionante", dijo Gregorio Canales, consultor en comercio internacional, Cecilia Carrillo, directora de Index Nuevo León, organismo que aglutina a las IMMEX, dijo que el retraso en la devolución del IVA está afectando al flujo de efectivo que maneja cada empresa.

Canales resaltó que el sector exportador es clave para la recuperación de la economía nacional.

"Es como darse un balazo en el pie (al retener devolución)", señaló durante la reunión mensual del Colegio de Economistas de Nuevo León.

Marco Pérez Valtier señaló que algunos exportadores han tenido que recurrir a créditos.

"Lo que están buscando (en el SAT) ahorita es cómo no devolver el dinero", dijo, "y están poniendo 20 trabas y se están yendo a 30 y 90 vueltas para no regresarlo, porque no tienen dinero y lo andan buscando por debajo de las piedras".

Canales advirtió que, al demorar la devolución del IVA, se podría estar generando una bola de nieve para las finanzas públicas, pues en algún punto podría ser impagable por el Gobierno federal.

Pérez Valtier coincidió en que existe un riesgo real de que el Gobierno federal no realice las devoluciones.