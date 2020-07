José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, da positivo a Covid-19

Durango, Durango.- El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, informó que fue confirmado con el virus SARS-CoV-2, y que se mantendrá en aislamiento domiciliario, en atención a los protocolos sanitarios de la enfermedad.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el mandatario de Acción Nacional (PAN) precisó:

"Debido a las constantes giras que he realizado por el estado, periódicamente me someto a pruebas de #COVID19. Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa.

El también abogado agregó "Confío en Dios mi pronta recuperación".

Fuente: www.elimparcial.com