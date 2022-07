Joven con discapacidad obtiene, al fin, su firma electrónica

Guadalajara, México.- Luego de negarle su firma electrónica en el SAT y viralizarse su caso en redes sociales, el activista Daniel Robles Haro finalmente realizó su trámite.

A través de redes sociales, el jalisciense Daniel Robles Haro, quien tiene discapacidad cerebral, hizo pública su negativa por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para tramitar su firma electrónica.

"La verdad, lo que pasó en el SAT me afectó mucho en lo personal. Llegué a mi casa. Escribí el hilo para desahogarme y compartirlo con alguien y después me acosté a dormir tratando de olvidarme del asunto.

"Lo que no esperaba es que tuviera la respuesta que tuvo. Y ahora estoy feliz, creo que esto ayuda a hacer más visibles a personas con parálisis cerebral severa como la mía", expresó.

El caso se hizo viral y el joven aseguró que de inmediato lo contactó José Miguel Ricaño Hernández, coordinador nacional de Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente, para darle seguimiento y solución a su caso.

Mencionó que de no haber tenido una solución al trámite, no podría formar parte de ninguna empresa que lo quiera emplear y agregar a su nómina. Ni emitir facturas por sus servicios como columnista y próximamente conferencista.

"Eso limita mi proyecto de vida de ser una persona productiva y que aspira a tener una actividad dignamente remunerada y con prestaciones de ley. No es la primera vez que pasa, también me pasó en el INE (Instituto Nacional Electoral), en el sector salud algunos médicos me ignoran y se dirigen a mi mamá y no a mí. En los restaurantes también", dijo Robles Haro.

El joven con discapacidad cerebral mencionó que como él, deben ser más las personas que reciben una negativa en sus trámites en las instituciones como el SAT, por ello, hizo un llamado a la inclusión y acceso para todos.

"Yo creo que todos tenemos los mismos derechos y deberíamos ser atendidos como tal. Y también debo decirte que a las personas con parálisis cerebral severa como la mía, por lo general se nos ignora, como si estuviéramos en estado vegetativo. Pocas veces se nos da la oportunidad de desarrollarnos", agregó.