Joven denuncia a su vecino por acoso, pero se la llevan detenida a ella

Ciudad de México.- Una joven terminó arrestada luego de que fuera ella quien denunciara a un hombre por acosador en la Ciudad de México.

La víctima, de nombre Ivonne Corral, comentó al diario Reforma que desde hace tiempo tiene miedo debido a que su vecino espera para verla pasar para hacerle comentarios lascivos e incluso ya le realizó tocamientos.

Corral -que vive en un departamento en la calle Holbein de la colonia Nochebuena, en Alcaldía Benito Juárez- dice que ha dejado de hacer actividades básicas por el constante acoso por parte de su vecino.

Siempre hacía expresiones o sonidos con la boca y ahí fue cuando empecé a sentirme acosada", dijo la muchacha.

Acusa que luego el hombre le comenzó a hacer llamadas por teléfono y que le hacía sonidos como "gemidos".

La vez que decidió acusarlo ante las autoridades, fue cuando él la manoseó cuando bajó para meter su coche.

Los oficiales llegaron al lugar, pero en lugar de detener al agresor, fue a Ivonne a quien subieron a la patrulla.

"‘Nos la vamos a tener que llevar a petición del ciudadano’. Me sacaron de mi casa con jaloneos, con violencia, me dejaron los brazos rojos. Cuando me iban a meter a la patrulla me humillaron enfrente de la gente de mi cuadra, a pesar de que yo era la que estaba pidiendo ayuda”.

El diario Reforma publicó un video donde se ve el momento en el que la mujer es jaloneada por los oficiales. Ivonne Corral fue llevada al Ministerio Público donde rindió su declaración por "molestar a su vecino".

