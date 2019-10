Jueces podrían usar criterio: AMLO

Ciudad de México.- Luego que juez liberara a 27 de 32 detenidos en operativo en Tepito, el Mandatario López Obrador planteó que los jueces usen su criterio para determinar seguir o no un proceso contra presuntos delincuentes.

"Son también cuestiones de criterio, si un juez ve que no está sustentada una averiguación, pero hay indicios de que se trata de un presunto delincuente porque hubo decomiso de armas y de droga, si está mal, podría decir, con criterio, repongan el procedimiento, tendría que haber este criterio, pero hay que ver cada caso, si estamos muy conscientes", expuso en conferencia mañanera.

"Aquí lo importante es que no vamos a tolerar la impunidad y vamos a llamar a las cosas por su nombre, sin prejuzgar, nada más, eso es lo único. En este asunto, ya para mañana habrá más información y si se cometió una infracción y no se actuó adecuadamente pues se tiene que proceder".

El Presidente dijo que se indagará cuáles fueron los elementos para determinar las liberaciones y en caso de una acción ilegal se va a exhibir.